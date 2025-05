L’associazione ‘Io sto con voi’ rafforza il legame con l’Ospedale di Vignola e lo fa con un’altra donazione per migliorare l’assistenza ai pazienti seguiti dal Day Service Oncologico dell’Ospedale di Vignola.

Questa mattina l’associazione ha consegnato al reparto un nuovo monitor multiparametrico: la strumentazione verrà utilizzata dal personale infermieristico e medico nelle stanze per le infusioni farmacologiche e negli ambulatori destinati alle visite.

L’apparecchiatura consentirà il monitoraggio dei parametri vitali – in particolare della pressione arteriosa non invasiva, della frequenza del polso e della saturazione di ossigeno – contribuendo a garantire maggiore sicurezza e qualità nell’assistenza ai pazienti.

Alla donazione erano presenti la sindaca di Vignola, Emilia Muratori; la Direttrice Sanitaria dell’Azienda USL di Modena, Romana Bacchi; la Direttrice del Distretto sanitario di Vignola, Federica Casoni; l’ematologo Francesco Soci; Silvia Monti, Presidente dell’associazione ‘Io sto con voi’; e Tiziana Savigni, titolare dell’omonima sanitaria che ha reso possibile la donazione. Con loro il gruppo medico e infermieristico che quotidianamente accoglie e assiste i pazienti.

Da anni ‘Io sto con voi’ dimostra grande attenzione per il Day Service Oncologico con donazioni importanti come, per esempio, una sonda ecografica wireless e un sistema Pilot per il posizionamento dei cateteri venosi.

“L’associazione ‘Io sto con voi, che ringrazio, si conferma un supporto preziosissimo per l’Ospedale di Vignola, una vera e propria alleata nell’assistenza alla comunità – dichiara Romana Bacchi, Direttrice Sanitaria dell’Ausl di Modena -. Questa nuova donazione destinata al Day Service Oncologico rappresenta un valore aggiunto non soltanto dal punto di vista dell’ampliamento delle strumentazioni a disposizione, ma uno stimolo a garantire un ambiente di cura sempre più umano e vicino alle situazioni più delicate”

“Grazie al generoso contributo della Sanitaria Tiziana, la nostra associazione ha potuto acquistare un monitor multiparametrico per il Day Hospital Oncologico – afferma Silvia Monti, Presidente dell’Associazione ‘Io sto con voi’ -. Esprimiamo un sentito ringraziamento per il sostegno concreto alla salute e al benessere dei pazienti”.