Storie di Pace, di Comunità e di Futuro. S’intitola così, unendo tre termini altamente evocativi la rassegna su tre incontri realizzata dal Comune di Novellara per dare il giusto risalto ed il contesto più adatto alla cerimonia di intitolazione della sala del Consiglio a Edda Ferretti e Tonino Mariani Cerati. Due figure fondamentali per la Novellara a cavallo della seconda guerra mondiale, due novellaresi che proprio sui temi di pace, comunità e futuro hanno impostato le loro vite e il loro impegno. Se la cerimonia di intitolazione a Edda e a Tonino, già Sindaci di Novellara nel dopoguerra si terrà domenica 1 giugno , gli eventi cominciano prima e proseguono dopo.

Sabato 31 maggio, alle 10:30, nella Sala Civica della Rocca dei Gonzaga, si terrà la tavola rotonda dal titolo “L’impegno come strumento di pace: storie di Resistenza e di futuro per i giovani”. Dialogheranno Ignazio de Francesco, Monaco della Piccola Famiglia dell’Annunziata, studioso di letteratura cristiana antica e tra i massimi conoscitori dell’Islam, della lingua e cultura araba; Stefano Merzi, della Scuola di Pace di Monte Sole di Marzabotto; Brunetto Salvarani, Presidente Associazione Italiana Amici di Neve Shalom Wahat al-Salam. In più, gli allievi della scuola Lelio Orsi raccontano “Un dialogo di pace”, ovvero la loro esperienza di visita presso la scuola di Pace di Monte Sole. Modera l’incontro Mattia Mariani di Telereggio.

Domenica 1 giugno, alle ore 10, nel loggiato della Rocca : “Due vite, un impegno: Edda e Tonino”. La cerimonia di intitolazione della Sala del Consiglio si aprirà con letture e musica a cura dell’Associazione Banca del Tempo e Cepam, poi i saluti del sindaco di Novellara Simone Zarantonello cui seguiranno gli interventi di Mirco Carrattieri, storico dell’Università di Bergamo; Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi; Ione Bartoli, prima assessora donna della Regione Emilia-Romagna, con delega ai Servizi sociali e alla Scuola; Elena Carletti, Presidente Commissione per la Parità e per i diritti delle persone e Cultura Regione Emilia Romagna; Daniele Mariani Cerati, figlio di Edda e Tonino. Nel corso della cerimonia anche la video testimonianza di Livia Turco, Presidente Fondazione Nilde lotti. Modera Mattia Mariani, Telereggio. A concludere, la testimonianza degli allievi della scuola Lelio Orsi. Al termine, aperitivo a cura dell’Acetaia Comunale.

Ultimo appuntamento lunedì 9 giugno alle 20:30 al Teatro Tagliavini : Giovanna Botteri incontra Novellara: “La pace come bene comune”. Mattia Mariani di Telereggio intervista Giovanna Botteri, giornalista e corrispondente TV specializzata in politiche estere, per capire quanto è ancora distante il mondo dalla pace e dal senso di comunità auspicato da Edda e Tonino.

Come ogni prima domenica del mese il centro storico di Novellara ospita il mercato di antiquariato e modernariato

Domenica 1 giugno saranno numerosi gli espositori di abbigliamento, accessori, mobili, complementi, libri, stampe e vinili che per tutta la giornata proporranno ad appassionati e curiosi offerte estremamente varie. Il mercatino dell’Antiquariato di Novellara è da decenni il posto giusto per andare alla ricerca di oggetti curiosi, introvabili, tutti caratterizzati dal fascino che la patina del tempo regala a forme che, magari, hanno fatto parte della nostra infanzia, che fanno affiorare ricordi ed emozioni che credevamo dimenticate.

Come ogni domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà possibile visitare il Museo Gonzaga all’interno della Rocca. Anche l’Acetaia Comunale e la Mostra della Civiltà Contadina, sempre all’interno della Rocca, saranno a disposizione dei visitatori dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30.