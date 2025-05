Si chiude, per ora, il Maggio Fioranese 2025 con un lungo fine settimana (dal 30 maggio al 2 giugno) di appuntamenti in centro a Fiorano Modenese.

Venerdì 30 maggio, alle 20.30 va in scena al teatro Astoria lo spettacolo musicale “Per un’era d’amore”, che vede l’incontro tra un’icona della musica italiana, Antonella Ruggiero e la scrittrice fotoreporter, Annalisa Vandelli. Ad accompagnarle Roberto Olzer, al pianoforte e organo liturgico e Roberto Colombo al vocoder e synth basso. I biglietti sono esauriti.

Sabato 31 maggio, alle ore 21, sul palco in piazza Ciro Menotti arrivano Alberto Bertoli e i Tazenda con il concerto “Cercando la luna, cercando”, per una serata ricca di emozioni, in collaborazione con il Circolo Nuraghe Pinuccio Sciola. Ingresso libero e gratuito.

Per chi ama invece le atmosfere latine, nel giardino di Villa Cuoghi (via Gramsci, 32), dalle ore 21, continua “Quartiere latino”, con balli latino americani e show a cura di Happy Dance.

Domenica 1 giugno la serata comincia, alle ore 21, in piazza Ciro Menotti con la premiazione dei tre vincitori della gara gastronomica “M’inzuppo” per il miglior bensone fioranese (busilen). Poi via libera alla comicità con Fausto Solidoro (Mario De Janeiro), Giovanni Cacioppo e Carmine Faraco, presenta la serata Gino Andreoli. Ma non ci sarà solo da ridere a crepapelle, “Una risata per la vita” è anche occasione di sensibilizzazione per la costruzione dell’hospice “Casa Giuly” che sarà realizzato a Spezzano, insieme all’associazione Amici per la vita onlus. Ingresso libero e gratuito.

Sabato e domenica lungo via Vittorio Veneto tornano anche le bancarelle del mercatino “Magic Market” con artigianato e creatività, sabato 31 maggio dalle 18 alle 23 e domenica 1° giugno dalle 10 alle 21.

E dopo la passeggiata tra le bancarelle, ci si potrà fermare in piazza Martiri partigiani fioranesi (a fianco del Palazzo Astoria) per gustare gnocco e tigelle preparati da La Sfoglia nel punto ristoro aperto il sabato dalle 18 alle 24, la domenica e anche lunedì 2 giugno dalle 11 alle 22.

Lunedì 2 giugno, alle 21, in piazza Ciro Menotti, il Maggio Fioranese si chiude con lo spettacolo musicale “Quell’appuntamento senza fine”, una serata dedicata a Ornella Vanoni e Gino Paoli. Paola Notari e Valeria Visconti raccontano e cantano i loro grandi successi dagli anni ‘60 ad oggi, con la regia di Sandro Morra. Ingresso libero e gratuito.

In caso di maltempo gli spettacoli serali si terranno al teatro Astoria.

Gli appuntamenti del Maggio Fioranese sono proposti dal Comitato Fiorano in festa, in collaborazione con il Comune e Gp Eventi, grazie al sostegno di associazioni di categoria e sponsor.

Il Maggio Fioranese torna il 21 giugno con Quarantenna Uno Festival, giornata di musica e concerti in centro a Fiorano.

Per consentire lo svolgimento degli eventi, sabato 31 maggio, domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno, sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano: la chiusura stradale con divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati) e l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Martiri partigiani fioranesi dalle 11 di sabato alle 24 di lunedì; in piazza Ciro Menotti, tra via Ferri e via Malatesta, dalle 13 del 31 maggio alle 24 del 2 giugno; in via Vittorio Veneto, da via Santa Caterina/via Statale fino a via Statale ovest/via Marconi, dalle 15 del sabato alle 24 della domenica. Verrà inoltre istituito un doppio senso di marcia con divieto di sosta e rimozione forzata in via Gramsci, da via Vittorio Veneto a via Andrea Doria, dalle 15 di sabato alle 24 di domenica, con obbligo di direzione diritto e divieto di svolta a sinistra per i veicoli proveniente da via del Santuario verso via Vittorio Veneto e doppio senso di marcia dalle 15 del 31 maggio alle 24 del 1° giugno; infine la chiusura di via Avanzini su via Vittorio Veneto dalle ore 15 di sabato alle ore 24 di domenica.