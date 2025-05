CUS MO.RE da sogno: 3-0 al CUS Catania e semifinale conquistata!

Grande impresa per la squadra di pallavolo del CUS MO.RE, che accede alla semifinale dei Campionati Nazionali Universitari di Pallavolo Maschile, con una vittoria netta per 3-0 contro il CUS Catania nei quarti di finale. Un successo frutto di una prestazione intensa e determinata, in cui i modenesi hanno imposto ritmo e qualità, dominando l’incontro in ogni fondamentale.

Tra i protagonisti spicca Signorini, autore di 21 punti, seguito da Soli (15), Sartoretti (9), Rascato (8) e Bertoni (3), in una gara che ha visto tutto il gruppo esprimersi ad altissimo livello.

Con questo risultato, il CUS MO.RE entra ufficialmente tra i migliori quattro CUS d’Italia, un traguardo che certifica il valore e il lavoro della squadra, oltre che dell’intero movimento sportivo universitario modenese.

L’appuntamento è ora fissato per oggi alle 15:30, quando i nostri ragazzi scenderanno in campo per la semifinale contro il CUS Genova, pronti a continuare a sognare e a lottare per un posto in finale.

CUS MO.RE Rugby imbattuto nel girone: tre vittorie su tre ai CNU!

Un girone da incorniciare per il CUS MO.RE Rugby, che chiude la prima fase dei Campionati Nazionali Universitari con tre vittorie in altrettanti incontri, centrando l’accesso alla fase a eliminazione diretta da imbattuto.

Dopo l’esordio vincente contro CUS Roma per 14-7, con le firme di Schiabel e Cenedese, i ragazzi modenesi hanno superato anche CUS Viterbo per 26-19, in una partita che ha visto il gruppo reagire con carattere dopo una partenza a rilento.

Nel terzo match, il CUS MO.RE ha confermato la propria solidità imponendosi con autorità su Tor Vergata per 21-5. Un match dominato fin dai primi minuti, con Butturini e compagni avanti 14-0 già all’intervallo. Nella ripresa, una meta per parte ha fissato il risultato finale. Da sottolineare la prestazione di Dose, autore di un’ottima prova alla sua prima da titolare.

Tre vittorie, tanto gioco e grande spirito di squadra: il CUS MO.RE Rugby si conferma tra le migliori realtà del torneo, pronto ora a lottare per le medaglie.

CUS MO.RE, le ragazze del volley si fermano ai quarti con onore contro le campionesse in carica

Si ferma ai quarti di finale il cammino della squadra femminile di pallavolo del CUS MO.RE ai Campionati Nazionali Universitari, sconfitta per 3-0 dalle campionesse in carica. Un risultato netto nel punteggio, ma che non racconta fino in fondo l’intensità e la qualità messe in campo dalle ragazze modenesi.

Contro una delle formazioni più attrezzate del torneo, le nostre atlete hanno lottato con determinazione, tenendo testa a lungo alle avversarie e cedendo solo nei momenti decisivi dei set. Grinta, spirito di squadra e orgoglio non sono mancati, confermando la crescita di un gruppo giovane e promettente.

Top scorer dell’incontro per il CUS MO.RE è stata Marta Migliore con 14 punti, seguita da Martina Brunfranco (8) e Chiara Landucci (7). A referto anche Francesca Tesini (3), Laura Bedin (2), Erica Boccadoro (2), Michela Cattabiani (1) e Greta Monaco (1).

CUS MO.RE lotta ma cede al CUS Lecce: 77-87 nella seconda gara dei CNU ad Ancona

Seconda uscita ai Campionati Nazionali Universitari di basket per il CUS MO.RE, che esce sconfitto per 87-77 contro un solido CUS Lecce, al termine di una partita combattuta e giocata a buoni ritmi.

I ragazzi di Modena e Reggio Emilia hanno tenuto testa agli avversari per buona parte dell’incontro, mostrando carattere e buone trame offensive, ma hanno pagato qualche disattenzione difensiva nei momenti chiave del match. Nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato segnali di crescita e grande spirito di gruppo.

Top scorer dell’incontro per CUS MO.RE è stato Frediani, autore di una straordinaria prova da 31 punti. Ottimo anche il contributo di Nasuti (14) e Saccone (13), con minuti importanti anche da Campedelli (5), Grisendi (5), Pastorelli (4) e Capiluppi (3).

Tabellino CUS MO.RE:

Stripoli, Belletti, Pastorelli 4, Capiluppi 3, Campedelli 5, Grisendi 5, Saccone 13, Mariani 2, Nasuti 14, Frediani 31, Kashin

Ora testa all’ultima sfida del girone, con la voglia di chiudere al meglio il percorso in questa edizione dei CNU, portando in campo ancora una volta l’orgoglio di rappresentare UNIMORE a livello nazionale

CNU CALCIO

Si chiude mestamente ai calci di rigore l’avventura della formazione di Mister Cattani che nonostante una buona prestazione non riescono a trovare il bandolo della matassa e vengono portati alla lotteria dei rigori da un coriaceo CUS Sassari.

Un ottimo secondo tempo, con il grande supporto sulle tribune degli amici del Volley del CUS MoRe, consente di recuperare lo svantaggio con un penalty realizzato poi da capitan Zito. Poi una evidente superiorità territoriale con un Sassari alle corde che però riesce a resistere sino alla fine del tempo regolamentare.

Grande delusione per i ragazzi del CUS MoRe che tornano a casa senza sconfitte ma anche senza gloria.