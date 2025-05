Tra giugno e luglio 2025 sono una decina gli appuntamenti in programma nell’ambito di Bologna Verde, sia di carattere divulgativo e scientifico, per approfondire i diversi aspetti del verde e della sostenibilità in città, che relativi ai percorsi di co-progettazione delle sperimentazioni pilota sul territorio, cioè interventi di rinverdimento dello spazio pubblico accompagnati da percorsi di coinvolgimento della cittadinanza. Si lavorerà in particolare nelle zone Marconi, in centro storico, e al Fossolo, nel quartiere Savena.

Il ciclo di incontri divulgativi, sotto il nome di Esplorando il verde urbano, torna con nuovi appuntamenti dedicati a conoscere gli alberi e la loro capacità di adattamento, scoprire ed esplorare i boschi urbani e la biodiversità che li caratterizza, rilevare i dati dell’emergenza climatica. Tutti temi che nei prossimi due mesi verranno sia approfonditi durante gli incontri seminariali con esperte ed esperti a Filla, nel parco della Montagnola, che sperimentati attraverso i laboratori pratici diffusi sul territorio.

In stretta connessione, avvieremo due sperimentazioni pilota nella zona Marconi e al Fossolo per co-progettare attraverso laboratori con la cittadinanza degli interventi di rinverdimento che possano rispondere ai bisogni di tutti e tutte e funzionare da rifugi climatici.

In queste zone infatti si prevede di realizzare dei prototipi di rifugi climatici attraverso l’impiego di soluzioni basate sulla natura. In particolare, nella zona Marconi si lavorerà nell’area delle vie Boldrini e Fratelli Rosselli con l’obiettivo di aumentare le superfici permeabili e ombreggiate, inserire nuova vegetazione e arredi urbani per rendere lo spazio più fresco e accogliente nel periodo estivo; al Fossolo, invece, si lavorerà in particolare alla valorizzazione e rinverdimento del bosco Tanari e delle aree verdi intorno al Giardino Vittime della Uno Bianca.

Per prendere parte ai laboratori di coprogettazione di questi interventi si consiglia di partecipare agli incontri divulgativi, per acquisire le conoscenze utili a contribuire ai progetti.

Qui il programma dettagliato.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per iscriversi compilare questo modulo.

Seguiranno altri appuntamenti nei mesi successivi.

L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi insieme al Comune di Bologna per rispondere agli obiettivi di Bologna Verde, ed è il frutto della collaborazione del comitato scientifico e del comitato di pilotaggio del progetto, composti da rappresentanti di diverse realtà anche ambientaliste del territorio.

L’iniziativa si realizza nell’ambito del progetto europeo TALEA – Green cells leading the Green transition (EUI 102-064), co-finanziato dall’Unione Europea nella cornice del programma European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI-IA). Le opinioni espresse appartengono ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione europea o dell’European Urban Initiative (EUI). Né l’Unione europea né EUI possono esserne ritenuti responsabili.