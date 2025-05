Ieri sera, in Consiglio Comunale, i gruppi che compongono la Maggioranza a sostegno del Sindaco Marco Biagini – Partito Democratico, Attiva Fiorano, Impegno Comune, Noi Ci Siamo – hanno approvato un innovativo Accordo di Programma che trasformerà positivamente alcuni luoghi della città. Si tratta di un Accordo in materia urbanistica che, rispettando l’obiettivo del consumo zero di suolo, consente di recuperare aree in disuso rendendole accessibili e funzionali.

La Maggioranza – a differenza della Minoranza, che si è astenuta – ha sostenuto con convinzione la doppia rigenerazione. Da una parte, l’area di fronte al cimitero, ex “Inter Ceramica” e attualmente ammalorata, dove sorgeranno il centro formazione e gli uffici di “Kerakoll”, rinomata azienda del territorio che consolida la sua presenza nel Distretto e in particolar modo a Fiorano. In Consiglio è intervenuta anche l’impresa stessa, rappresentata dal suo vicepresidente Fabio Sghedoni, per illustrare l’intervento, lodevole per estetica, messaggio e portata.

Dall’altro, consensualmente al voto favorevole all’Accordo, il progetto prevede il miglioramento dell’area di via Santa Caterina, comprensiva della strada e dell’area accanto al Parco Vittime delle Foibe, che potrà vedere un aumento della superficie verde e permeabile con un potenziamento degli spazi che accolgono vari servizi, primo fra tutti il mercato settimanale. L’opera pubblica si inserirà nelle linee di indirizzo date dal “Cuore Verde del Distretto”, volume prodotto dall’Università di Parma al fi ne di rigenerare il Comprensorio Ceramico con uno sguardo attento e moderno alla sostenibilità ambientale.

«Apprezziamo particolarmente – commenta congiuntamente la Maggioranza – la filosofia di fondo del progetto, coerente con l’operato di questo primo anno consiliare. Ora, si apre una fase di ascolto degli attori sociali, per avere il miglior impatto possibile sull’area di via Santa Caterina, condividendo le decisioni con la cittadinanza. Grazie a questi due interventi, Fiorano sarà più bella esteticamente, meno inquinata, avrà più posti di lavoro e una maggior attenzione ambientale. Tutti punti promessi in campagna elettorale che, già, mettiamo a terra».

(Nota a cura dei gruppi consiliari Partito Democratico, Attiva Fiorano, Impegno Comune, Noi Ci Siamo)