Il Consiglio Comunale di Sassuolo ieri sera, giovedì 29 maggio 2025, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che chiede alla Giunta di attivarsi al fine di ottenere treni charter diretti da Sassuolo alla stazione della Fiera di Bologna, in occasione della prossima edizione del CERSAIE, il salone internazionale della ceramica in programma a settembre.

“L’iniziativa – spiega una nota del Movimento 5 Stelle Sassuolo – nasce dalla constatazione della grande partecipazione di cittadini e operatori sassolesi alla fiera, dalla congestione stradale che ogni anno caratterizza il periodo dell’evento e dalla presenza di ulteriori disagi legati ai cantieri stradali attualmente attivi a Bologna.

“Questa proposta rappresenta un’opportunità concreta per offrire un servizio comodo, rapido ed ecologico riducendo il traffico su gomma, limitando l’inquinamento e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Sassuolo dispone di due stazioni ferroviarie attive, ed è giusto che vengano valorizzate a beneficio della collettività”. Così il Consigliere Comunale capogruppo del M5S Alberto Bonettini.

Il Movimento sottolinea come l’introduzione di treni speciali rappresenti non solo una risposta pratica alle esigenze logistiche legate al CERSAIE, ma anche un passo importante verso una mobilità più sostenibile, in linea con gli obiettivi ambientali e di vivibilità urbana che da sempre caratterizzano il programma del M5S.

“Sassuolo deve saper cogliere questa occasione per dimostrarsi una città moderna, funzionale e a misura di persona» – auspicio condiviso da tutti i consiglieri, che ci hanno espresso un ampio consenso, permettendoci così di dare rapidamente avvio ai contatti istituzionali necessari alla realizzazione del progetto”, Prosegue Bonettini.

Il Movimento 5 Stelle prosegue nel percorso per una nuova mobilità.

“Dobbiamo integrare i servizi esistenti, continuare a interagire con tutti i soggetti interessati e proporre una vera alternativa: infrastrutture moderne, sostenibili, compatibili con il tessuto produttivo locale e in grado di connettersi ai flussi europei e internazionali, senza devastare territori né cittadini.

Noi restiamo qui, coerenti, con una visione che non ha mai ceduto alle mode o agli interessi. Perché i cittadini non hanno bisogno di grandi opere, ma di opere giuste, utili e al servizio di tutti.

Questo è un primo passo. Per chi vive e lavora nei nostri territori, l’obiettivo è una rete di trasporti pubblici capillare, comoda, puntuale e continua. Perché è inaccettabile che ancora oggi prendere un mezzo pubblico per recarsi al lavoro o in fiera somigli troppo spesso a un’odissea, fatta di attese, cambi scomodi e tratte inefficaci.

Il cambiamento passa dai fatti concreti, e questo è uno di quelli“ conclude il Movimento 5 Stelle Sassuolo.