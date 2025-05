Il circolo artistico Ilario Rossi organizza a Monzuno il laboratorio Orecchie di fiume, un laboratorio di ceramica per approfondire il tema dell’ascolto di sé e della natura attraverso la realizzazione di Orecchie-Sculture con la manipolazione dell’argilla e la pittura su ceramica.

Sarà guidato da Giulia Bonora, che ha studiato Scultura all’Accademia di Belle Arti di Bologna e insegna Design della Ceramica al Liceo Artistico ed è rivolto ai ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni. Giulia Bonora domenica 25 maggio è stata premiata per avere vinto la XIV edizione del premio Ilario Rossi.

Per iscriversi non è necessario nessun prerequisito, ma solo la curiosità e il piacere di creare qualcosa di bello.

Ermanno Pavesi, assessore alla cultura del Comune di Monzuno dichiara: “L’intenzione è quella di offrire anche ai ragazzi dai 13 ai 17 anni un’occasione di avvicinamento al mondo dell’arte. Vogliamo creare l’occasione per un momento creativo che avvicini gli adolescenti all’Arte. Troppo spesso dopo la scuola dell’obbligo i giovani non hanno più occasione per frequentare attività artistiche”.

Il corso parte con un minimo di 8 iscritti e il costo per la partecipazione è di 30 euro.

Per informazioni si può contattare Giulia Bonora:

@bonoragiulia_ceramicstudio

www.giuliabonora.com