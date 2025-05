Tutto pronto per la Festa della Musica, in programma a Formigine dal 3 all’8 giugno. L’appuntamento, organizzato dall’Accademia musicale “Il Flauto Magico” con il patrocinio del Comune di Formigine, propone una settimana ricca di concerti ed esibizioni che vedranno protagonisti allievi, insegnanti e ospiti.

Si parte martedì 3 giugno alle ore 20 in Sala Loggia con il Concerto Galà a cura degli allievi esperti dell’Accademia. Giovedì 5 giugno alle ore 21 sarà la cornice di Villa Benvenuti a ospitare un concerto rock con la partecipazione di insegnanti e allievi de Il Flauto Magico e di CastelMusic; in caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’Auditorium Spira mirabilis. Venerdì 6 giugno alle ore 20, all’Auditorium, andrà in scena il Concerto Ensemble, che vedrà salire sul palco i gruppi musicali dell’Accademia, i corsisti di Musica in Gioco e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Formigine e Castelnuovo Rangone coinvolti nel progetto promosso e finanziato dalla Regione tramite l’Associazione Scuole di Musica dell’Emilia Romagna Assonanza, di cui fa parte anche Il Flauto Magico. Sabato 7 giugno alle 20.30 l’Auditorium ospiterà invece un’esibizione che unisce stili e generazioni, con l’ensemble mandolinistico estense, il gruppo fiati del Liceo Sigonio di Modena e l’orchestra de Il Flauto Magico. Gran finale domenica 8 giugno con la Maratona Pop, in programma a Villa Benvenuti: un concerto live che vedrà esibirsi cantanti e strumentisti, allievi e insegnanti dell’Accademia; anche in questo caso, in caso di maltempo, l’evento sarà spostato all’Auditorium Spira mirabilis.

In aggiunta, l’arte dei più piccoli sarà protagonista con un’esposizione di pannelli dipinti dai bambini e allestita all’esterno della scuola di musica: un gesto semplice ma potente, che porta l’arte fuori, la rende visibile, la condivide.