Il Partito Democratico con i suoi eletti e dirigenti del Distretto Ceramico promuove, per martedì 3 giugno alle 20:45 in Corso Vallisneri a Scandiano, una grande manifestazione pubblica per dire basta al massacro dei civili a Gaza.

Il corteo, dopo il ritrovo davanti al municipio, si sposterà verso il Parco della Resistenza, dove ci saranno interventi e letture dei rappresentanti politici ed istituzionali. Le conclusioni saranno affidate all’On. Enzo Amendola, deputato PD della Commissione Esteri.

Si tratta di un’iniziativa aperta per sensibilizzare l’opinione pubblica, richiamare la responsabilità della comunità internazionale e affermare il diritto alla vita, alla sicurezza e alla dignità per tutti.

Ogni giorno, a Gaza, centinaia di civili innocenti, troppi dei quali bambini, perdono la vita sotto le bombe. Non possiamo restare in silenzio. Il governo Netanyahu ha gravi responsabilità politiche e morali. Anche Hamas ha tradito il proprio popolo, scegliendo la via della violenza e del fanatismo. Davanti a tutto questo, non si può restare neutrali.

Noi stiamo dalla parte della pace, dei diritti, della vita: per il cessate il fuoco immediato, la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani, la fornitura sicura e urgente di aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza e il riconoscimento pieno dello Stato di Palestina, nel quadro del principio “due popoli, due Stati”.

Facciamo appello a tutte le associazioni, gli enti, gli organismi e i cittadini che condividono questi valori: unitevi a noi. Facciamo sentire la nostra voce. Facciamoci vedere.

Con determinazione, vogliamo che il nostro impegno sia visibile e la nostra presenza tangibile.

Per aderire all’appello o avere informazioni sulla manifestazione, è possibile scrivere a pddistrettoceramicore@gmail.com