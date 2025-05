Il Maggiore Maurizio Pallante Comandante del nucleo investigativo di Reggio Emilia, è stato promosso al grado di Tenente Colonnello con decreto ministeriale del Ministro della Difesa. La notifica del provvedimento è avvenuta oggi, durante una breve cerimonia presso la Caserma di Corso Cairoli, alla presenza degli ufficiali della sede.

A consegnargli il decreto è stato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci. Il Maggiore Pallante, di 55 anni, prima di giungere a Reggio Emilia il 2 settembre 2020 proveniva dal nucleo investigativo di Brescia dove ha comandato la Seconda Sezione – Investigazioni Scientifiche per 4 anni. Laureato in Giurisprudenza con un master in Criminologia.

Ha coordinato le indagini sull’omicidio della diciottenne Pakistana Samman Abbas, e guidato i carabinieri reggiani, in un’indagine complessa e delicata rendendo possibile ricostruire l’intera vicenda, identificare i responsabili e raccogliere prove fondamentali per portare il caso di fronte alla giustizia italiana. Nei 36 anni di carriera ha prestato servizio in diverse località del territorio nazionale, maturando la sua esperienza nei Nuclei Investigativi di Bologna e Modena dove si è occupato prevalentemente di criminalità organizzata. Ha tra l’altro comandato la Tenenza di Casalnuovo di Napoli conducendo indagini sulla camorra ed il contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione. All’estero ha prestato servizio in Bosnia Herzegovina e Kosovo. Nel corso della sua carriera gli sono stati riconosciute diverse onorificenze tra cui: