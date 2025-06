Quattro persone ferite, due delle quali in modo grave, in un incidente stradale avvenuto stanotte a San Giovanni in Persiceto. E’ successo intorno alle 2:00 in via Nuova a San Matteo della Decima. Il sinistro ha coinvolto quattro autovetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con 3 ambulanze, automedica ed elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco. Alcuni dei conducenti sono rimasti intrappolati nelle lamiere. Ad avere la peggio un uomo di 56 anni ed una donna di 51, trasportati al Maggiore in codice di massima gravità. Ferite meno gravi per un giovane 19enne ed una ragazza di 26 anni, trasportati al Maggiore in codice 2.

Un altro incidente con feriti (foto) è avvenuto ieri mattina intorno alle 10:00 sulla A14, Direzione Nord, nel territorio di San Lazzaro di Savena. Due le auto coinvolte, un solo ferito. Sul posto i vigili del fuoco da Medicina e da Imola, oltre al sanitari, alla Polizia Stradale e al personale di Autostrade.