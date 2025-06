In occasione della Festa della Repubblica, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) proietterà sulle facciate di entrambe le stazioni della città i colori della bandiera italiana.

Alla stazione AV Mediopadana, dove l’iniziativa era stata sperimentata lo scorso anno per la prima volta, si aggiunge quest’anno la stazione storica.

Un impatto scenografico realizzato attraverso un innovativo impianto di videoproiezione, che sarà visibile questa notte e la notte prossima fra le 20.45 e le 5.15.

Un’occasione per rendere le stazioni anche un punto attrattivo e culturale, nella città in cui nacque la bandiera italiana e che per questo si pregia del titolo “Città del Tricolore”.