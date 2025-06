Nella serata di venerdì 30 maggio, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti sui binari della stazione “Storica” di Reggio Emilia a seguito della segnalazione, effettuata da un capotreno, di un soggetto molesto, presente a bordo di un treno in arrivo a Reggio Emilia, seppur sprovvisto di regolare titolo di viaggio.

Giunti sul posto, gli agenti notavano l’effettiva presenza all’interno del treno di un soggetto, poi identificato per un italiano di 24 anni, originario di Napoli e palesemente alterato dal presumibile abuso di bevande alcoliche, che stava discutendo animatamente con il capotreno nonché recava disturbo agli altri passeggeri.

Alla vista dei poliziotti il giovane andava ancor di più in escandescenza continuando a riferire di avere regolare biglietto anche se, successivamente, si accertava che il biglietto in possesso del giovane non fosse per il treno su cui viaggiava bensì per un bus in partenza dalla stazione di Bologna in direzione Napoli.

Dopo alcuni minuti di acceso confronto, gli operatori della Polizia di Stato, con non poca fatica, riuscivano a far scendere il giovane barcollante dal convoglio che, a causa della condotta del soggetto, riprendeva finalmente la marcia dopo aver maturato un ritardo di oltre 20 minuti.

A quel punto gli agenti decidevano di condurre il 24enne presso i locali della Questura per le consuete attività di accertamento. Durante il tragitto, il ragazzo più volte insultava gli operatori arrivando persino a minacciarli di morte.

Al termine degli opportuni accertamenti di rito, il 24enne veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di minaccia a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico di servizio, nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.