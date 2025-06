Questa mattina, lunedì 2 giugno, Modena ha celebrato la Festa della Repubblica italiana in piazza Roma, di fronte al Palazzo Ducale, sede dell’Accademia militare, con l’alzabandiera sulle note dell’inno di Mameli (ammaina bandiera previsto alle 16.30).

A seguire, il Prefetto di Modena, Fabrizia Triolo, ha letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alcuni studenti della Consulta provinciale hanno condiviso riflessioni sulla ricorrenza dei 79 anni dal referendum del 2 giugno 1946 che sancì, appunto, con il voto degli italiani, l’affermazione dell’ordinamento repubblicano nel Paese. La cerimonia si è conclusa con la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Otto i cittadini del Comune di Modena insigniti dell’onorificenza alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti: Giuseppe Carboni, amministratore delegato della società “Controllo di Qualità”; Vania Franceschelli, consulente finanziario; Anna Francesca Romana Giannini, dipendente della prefettura di Modena; Mauro Mancini, direttore della farmacia dell’azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Marche nord” di Pesaro; Riccardo Militi, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in pensione; Alfonso Montalbano, sottufficiale dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo investigativo del Comando provinciale di Modena; Alessandro Giuseppe Nuzzo, comandante del gruppo operativo della Guardia di Finanza di La Spezia; Gianni Ricci, per lungo tempo docente di Matematica a Unimore e più volte preside della Facoltà di Economia, oltre ad essere tra i fondatori de La Lanterna di Diogene.

Insigniti, anche Carlo Gazzotti di Sassuolo, titolare della Gazzotti Trasporti; Valter Melotti di Castelfranco Emilia, dirigente dei Vigili del Fuoco; Andrea Parenti di Fiorano Modenese, vicepresidente dell’Associazione Allenatori di Modena.

Infine, Manuel Solastri, Capo Ufficio di Stato Maggiore della Difesa, è stato insignito del titolo di Ufficiale.

In serata, alle 21, è previsto il concerto della banda cittadina “A. Ferri” all’interno del Cortile d’Onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena. L’accesso è libero a partire dalle 20.30, fino a esaurimento dei posti disponibili.