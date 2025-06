Con un’interrogazione presentata dal Gruppo consigliare di Fratelli d’Italia, nel corso del Consiglio Comunale di giovedì 29 maggio si è discusso del “ponte delle Casiglie”.

“Il ponte delle Casiglie – si legge nell’interrogazione – mette in comunicazione via Regina Pacis e Via Fossa nel territorio formiginese; allo stato attuale tale ponte è chiuso al traffico per ristrutturazione, detto collegamento potrebbe assumere un’importanza rilevante in considerazione delle notevoli difficoltà di viabilità che il territorio sta affrontando si chiede: se il finanziamento per la ristrutturazione del ponte è in essere, e, in caso affermativo, a che importo ammonta e quando è stato ottenuto; a chi è stato assegnato, con quali criteri di scelta e quanti preventivi sono stati richiesti; se il finanziamento aveva delle scadenze (e quali) sia per l’inizio lavori che per il termine di fine opera; se è stata prevista la progettazione della manutenzione straordinaria di tale traversa, se si prevede un allargamento della strada e se sarà solo ad uso pedonale o anche adibito a traffico carrabile; quando è stata affidata la progettazione e a chi; se sono già state appaltate le opere; quando è prevista l’ultimazione dei lavori e la “consegna” del ponte; la causa del ritardo dell’inizio lavori rispetto al finanziamento”.

Ha risposto all’interrogazione l’Assessore ai lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia.

“Il finanziamento è in essere a valere sulla Missione PNRR M2C4I2.1.A per un importo di € 700.000,00 assegnato al Comune di Sassuolo con Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche N. 13 del 31 Ottobre 2023. La realizzazione dell’opera non è stata ancora assegnata in quanto l’opera in oggetto è in fase di approvazione del progetto esecutivo. Le scadenze non sono legate ai lavori ma al traguardo M2C4-11bis che prevede, nell’ambito della misura M2C4-I2.1A, entro il 30 giugno 2025, la notifica dell’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici ed entro il 30 giugno 2026, il completamento di: almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi d’acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario; interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un certo numero di km individuati dalle

ordinanze del Commissario straordinario; almeno il 90% degli interventi volti a ripristinare gli edifici pubblici, compresi l’edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario. Il progetto concordato anche col Comune di Formigine, prevede la realizzazione di una sezione complessiva di m. 7,50, (più ampia dell’esistente) con una corsia per le auto sul lato ovest e una pista ciclabile sul lato est. I lavori prevedono di risagomare sia lo svincolo su via Fossa che il collegamento verso via Regina Pacis. La progettazione è stata affidata in data 13/02/2025 allo Studio di Ingegneria Ing. P. Guidetti. Le opere sono in procinto di essere affidate a brevissimo. Il cronoprogramma di progetto prevede la realizzazione e conclusione dell’opera a collaudo entro la fine del 2025. Lo studio progettuale dell’opera ha avuto la necessità di valutare attentamente ed opportunamente le verifiche del volume di massima piena che si prevede possa transitare attraverso la nuova sezione, con una valutazione di sicurezza ad un grado elevato. Ciò ha portato qualche difficoltà sia nel reperimento dei dati che nelle verifiche (che comunque sono state ottenute anche prevedendo, in progetto, una sezione trasversale leggermente arcuata). Indipendentemente da ciò non ci sono ritardi sull’inizio lavori perché le previsioni permettono di iniziare e concludere entro i tempi prescritti”.