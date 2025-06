Da oggi, martedì 3 giugno, i cittadini formiginesi possono ritirare i sacchetti per la raccolta differenziata durante tutti gli orari di apertura delle stazioni ecologiche del territorio. Una novità importante, che rende il servizio più flessibile e accessibile, rispondendo concretamente alle esigenze dei cittadini.

L’isola Boomerang di Casinalbo è aperta dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00, e la domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Resta invece chiusa per manutenzione straordinaria a cura di Hera la stazione ecologica Crisalide di Magreta. I sacchi possono comunque essere ritirati anche presso l’ufficio Hera di piazza del Tricolore a Formigine, aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.30, il venerdì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 12.30. Inoltre, su richiesta dell’Amministrazione comunale, Hera sta organizzando ulteriori momenti di distribuzione straordinaria nelle frazioni, per garantire un servizio capillare e vicino a tutti.

Questa possibilità di ritiro estesa non è stata una conquista scontata. Gli incontri tra Comune di Formigine, Hera e Atersir sono iniziati lo scorso settembre e hanno portato a un ampliamento della distribuzione a costo zero, che non comporta aumenti del costo del servizio per l’Amministrazione e quindi nessuna ricaduta sulla tariffa rifiuti pagata dai cittadini.

Dichiara l’Assessore all’Ambiente Giorgia Lombardo: “L’estensione degli orari di ritiro è il frutto di un lavoro paziente e continuo, iniziato mesi fa. Siamo soddisfatti di aver raggiunto un obiettivo che rispetta due principi fondamentali per noi: la sostenibilità economica e l’attenzione alle reali necessità della cittadinanza”.

Sempre in tema di raccolta differenziata, da qualche mese è in funzione nel nuovo parcheggio di via Giardini Nord la prima batteria di casette Eco Smarty. Si tratta di contenitori informatizzati, alimentati da pannelli solari, nei quali i cittadini possono conferire quantità sfuse di carta e plastica anche in giornate diverse da quelle previste dal calendario porta a porta. Le Eco Smarty, apribili con la Carta Smeraldo o tramite l’applicazione per smartphone, rappresentano un’integrazione al servizio tradizionale, pensata per chi ha esigenze particolari o occasionali non compatibili con la raccolta domiciliare.