Cielo nuvoloso per nubi per lo più medie, possibili precipitazioni sul settore occidentale della regione. Temperature senza variazioni di rilievo le minime con valori tra i 15 e i 19 gradi, massime in lieve diminuzione specie sul settore centro-occidentale della regione con valori compresi tra i 26 e i 29 gradi, altrove valori attorno ai 29/32. Venti generalmente sud-occidentali deboli o moderati, brezze pomeridiane di intensità moderate sulle coste, in attenuazione serale. Mare poco mosso la mattina, mosso al pomeriggio con nuova attenuazione serale.

(Arpae)