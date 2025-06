La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà due cittadine rumene di 25 e 28 anni, già note alle Forze dell’ordine, per il reato di tentata truffa in concorso. Poco dopo le 20:00 di ieri, in piazza Roma, personale in borghese ha notato due donne che fingendosi sorde chiedevano a nome di presunte associazioni di volontariato denaro ai passanti.

In particolare, dopo aver avvicinato un uomo, con il pretesto di effettuare una donazione lo hanno indotto ad inquadrare un QR Code. A quel punto gli agenti sono intervenuti procedendo alla loro identificazione, constatando non solo che le due donne non erano sorde, ma che inquadrando il QR-Code lo stesso portava all’apertura sul cellulare di una pagina che richiedeva dati bancari sensibili.