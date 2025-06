Dal 5 al 27 giugno si possono presentare le domande per i contributi regionali rivolti alle famiglie per la frequenza dei centri estivi comunali e privati che aderiscono al progetto conciliazione vita-lavoro. Il contributo previsto può arrivare fino ad un massimo di 100 euro a settimana, per massimo 3 settimane, ed entro il limite di contributo erogabile pari a 300 euro.

“Si tratta di una misura a sostegno delle famiglie, attivata già da alcuni anni e che volentieri riproponiamo come amministrazione comunale”, spiega Laura Costi, assessore all’istruzione. “Conciliare tempi di vita e di lavoro è un tema centrale per i genitori e con questo intervento vogliamo andare incontro a chi, durante il periodo estivo, vuole offrire ai propri figli la possibilità di frequentare attività ricreative e di aggregazione”.

Possono accedere al contributo le famiglie di bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni (fino ai 17 in caso di disabilità certificata) residenti nel Comune di Maranello, e con attestazione ISEE 2025 fino a 26.000 euro, i cui genitori siano occupati in attività lavorativa o disoccupati e partecipanti alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di Servizio.

I centri estivi di Maranello che aderiscono al progetto sono quelli comunali (il 3-6 anni della scuola Cassiani, il 6-11 anni della scuola Stradi) e i centri ricreativi di fine estate, il centro estivo parrocchiale, il gold summer camp di Maranello Gold Academy, il centro estivo The English Corner Summer Camp.