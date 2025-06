Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di rafforzamento locale della Chiesa di San Francesco. L’intervento, interamente finanziato con i fondi Sisma 2012 della Regione Emilia-Romagna, ha un importo complessivo pari a 420.000 euro e verrà effettuato dall’Impresa Costruzioni Generali Due srl con sede legale a Modena, a fronte di un importo di aggiudicazione pari a € 298.139,97 al netto dell’IVA. La parte principale delle lavorazioni riguarderà la riparazione e il miglioramento sismico delle murature delle cappelle laterali, attraverso la posa di nuove catene, la cerchiatura dei pilastri posti nel sottotetto e la creazione di un cordolo nella zona sagrestia, oltre al rifacimento della copertura della sagrestia stessa. Le lavorazioni termineranno entro la fine dell’anno.

Questo cantiere è uno degli ultimi a seguito del sisma del 2012. Il 29 maggio del 2012 il terremoto colpì l’Emilia lasciando profonde ferite nel suo territorio e nella sua popolazione. Il 29 maggio del 2025 il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale ha convocato i comuni colpiti dal sisma per fare il punto della situazione sulla ricostruzione, soprattutto in considerazione del fatto che a fine anno verrà chiuso ufficialmente il “cratere del sisma”.

Il Comune di Correggio, in questi 13 anni, ha realizzato, o sta finendo di realizzare, 15 interventi, per un totale di investimento di 9,7milioni di euro. 8 milioni di euro provengono dai fondi sisma della Regione, mentre i restanti 1,7 milioni arrivano da altre proveniente, come fondi comunali o dalla beneficenza tramite il sistema di raccolta attraverso gli SMS o altre attività, come ad esempio il concertone al Campovolo del settembre 2012.

In particolare, l’intervento principale a Correggio è stato quello che ha riguardato la scuola “Convitto R. Corso”, oggetto di lavori per circa 4 milioni di euro. Collegato all’edificio Convitto, la chiesa di San Giuseppe e l’annesso campanile, saranno oggetto di un intervento, in fase di progettazione, per un importo totale di quasi 2milioni di euro.

Altri interventi di rilievo sono quello, in corso di completamento, sul cimitero urbano a causa del crollo dei solai (1milione di euro di finanziamento), quello su Palazzo Contarelli (726 mila euro) in cui si sta completando il progetto esecutivo in accordo con la struttura tecnica regionale, mentre è stato completato il consolidamento sismico della palestra scolastica Luciano Dodi (410mila euro) assieme ad altri cantieri minori, come quelli che hanno riguardato il palazzo del Municipio per il ripristino della sala pre-consiliare, il teatro “B. Asioli” e la torre civica di San Quirino.

Complessivamente gli interventi in ambito pubblico già realizzati o comunque finanziati hanno comportato investimenti pari a 7.411.246,26 € di cui 5.640.747,26 € di risorse regionali e 1.770.499 € di risorse comunali, rispetto a un totale di interventi “programmati” con previsione di spesa pari a 9.745.246,26 €.

Vanno inoltre ricordati i 3.140.733,57 € di contributi concessi per il recupero di 9 chiese della Diocesi di Reggio-Guastalla.

In ambito privato sono stati approvati e finanziati interventi per oltre 44 milioni di euro, su edifici a destinazione residenziale e produttiva. In particolare, su 46 interventi in ambito residenziale, risultano 43 completati e 3 in attesa di rendicontazione finale per un totale di 6.244.499,42 € di contributi concessi di cui 5.461.198,10 € già liquidati. In ambito produttivo sono stati ammessi a contributo 67 interventi per complessivi 38.678.494,17 €.

Quindi complessivamente il territorio di Correggio ha ricevuto 55.474.973,42 € di contributi per il ripristino e rafforzamento delle strutture pubbliche e private danneggiate dagli eventi del sisma del maggio 2012.