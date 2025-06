Giunta alla settima edizione, Emilia Romagna Perlage si svolgerà il 7 e 8 giugno nella splendida cornice di piazzale Della Rosa a Sassuolo, abbracciata dalla maestosità di Palazzo Ducale. In questo contesto si potranno degustare oltre 50 etichette di più di 20 produttori diversi, tutti rigorosamente impegnati nella produzione e spumantizzazione di uve coltivate in Emilia Romagna.

La manifestazione, nata nel 2013 con l’intento di mettere in luce le migliori espressioni enologiche del nostro territorio, guidando gli ospiti in un assaggio consapevole, è organizzata da O.N.A.V. Modena in collaborazione con CTG Sassuolo e gode del Patrocinio del Comune di Sassuolo.

Emilia Romagna Perlage torna con rinnovato entusiasmo in una nuova location, una piazza importante per raccontare le storie che nascono, si nascondono e arricchiscono un calice frizzante.

Per gli appassionati, gli assaggiatori, i sommelier o anche semplici curiosi, sarà un’occasione per degustare fresche e affascinanti bollicine, da uve internazionali o autoctone, frutto di una regione ricca e diversificata come la nostra e del lavoro di quei produttori che nel tempo hanno affinato i metodi di lavorazione per ottenere vini di qualità, troppo spesso dati per scontato.

Ad ogni banco di assaggio il personale di cantina e il personale O.N.A.V. illustrerà le caratteristiche dei vini in degustazione, coinvolgendo i visitatori in un’esperienza piacevolmente sorprendente.

“Un fine settimana denso di appuntamenti – sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – da Bollicine a Palazzo, che torna con la straordinaria scenografia di palazzo Ducale, al concerto “The Look of Love” con La Toscanini NEXT Quartet che domenica, dalle 18, si svolgerà ad ingresso gratuito sempre in piazzale Della Rosa. Senza dimenticare il Concourse d’Èlegance di Salvarola o la festa dell’aria all’aviosuperfice, la “festa d’estate” al Parco Amico: cinque iniziative, occasioni di svago e approfondimento per vivere la nostra città in questo primo fine settimana di Giugno”

Sabato 7 giugno dalle 15:00 alle 21:00 e domenica 8 giugno dalle 12:00 alle 20:00, Emilia Romagna Perlage – Bollicine a Palazzo ti aspetta in piazzale Della Rosa a Sassuolo per la kermesse più spumeggiante dell’anno.

Costo ingresso: 20,00 euro per il pubblico; 15,00 euro per gli iscritti ad associazioni di categoria (ONAV, CTG, AIS, FISAR, ASPI, SLOW FOOD); 12,00 euro per i soci O.N.A.V. con preacquisto online.

Programma completo su instagram.it/emiliaromagnaperlage/

Info: info@emiliaromagnaperlage.it – +39 335 6237295