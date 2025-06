Sabato pomeriggio 7 giugno si svolgerà “Finché c’è”, una pedalata sul percorso natura del fiume Secchia organizzata dal Comitato “NO Bretella – SI mobilità sostenibile”, in collaborazione con i Circoli Legambiente di Sassuolo e Modena, FIAB Modena e associazione ARIA.

I partecipanti partiranno da Sassuolo e da Modena, pedaleranno lungo il percorso natura del fiume Secchia e si ritroveranno all’Oasi del Colombarone.

Il ritrovo per chi parteciperà da Sassuolo sarà in Piazza Garibaldi alle 15.45 ed è prevista una sosta a Magreta alle ore 16.30 (ciclabile del Secchia); per chi vorrà pedalare da Modena il ritrovo è fissato alle 15.30 in Piazza Grande e si prevede una sosta a Marzaglia alle ore 16.45 (fattoria Centofiori). Ci si potrà quindi aggregare ai due gruppi sia a Magreta sia a Marzaglia. Alle ore 17.30 tutti i partecipanti si incontreranno all’Oasi del Colombarone, ove sarà disponibile una merenda e si terrà un intervento del Comitato.

Chi volesse partecipare solamente a quest’ultima fase dell’iniziativa potrà raggiungere direttamente l’Oasi del Colombarone alle 17.30.

Le associazioni organizzatrici precisano che “presto un’opera come la bretella Campogalliano Sassuolo potrebbe cambiare definitivamente l’aspetto del percorso natura del fiume Secchia. Finché c’è, pedaleremo insieme verso l’oasi del Colombarone: un luogo di pace e natura, prima che arrivino le ruspe”.

La pedalata, oltre che percorrere l’ecosistema fluviale del Secchia, vuole onorare la giornata internazionale della Bicicletta del 3 giugno e la giornata mondiale dell’Ambiente promossa da Nazioni Unite per il 5 giugno.

Tutte le informazioni ed indicazioni relative all’iniziativa sono contenute nel manifesto allegato.

Il link per l’iscrizione all’iniziativa (obbligatoria) è https://gat.to/ycrjn