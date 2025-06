Si terrà lunedì 16 giugno 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, il ballottaggio per l’elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Nessun candidato ha raggiunto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti ponderati, prevista dal Regolamento elettorale.

Accedono al secondo turno i candidati Rita Cucchiara e Tommaso Fabbri, risultati i più votati tra i quattro professori ordinari ammessi ufficialmente alla competizione.

Di seguito i risultati completi del primo turno (in ordine di preferenze):

Tommaso Fabbri : 379.6 voti ponderati

: 379.6 voti ponderati Rita Cucchiara : 375.3 voti ponderati

: 375.3 voti ponderati Alessandro Capra : 185.6 voti ponderati

: 185.6 voti ponderati Giovanna Galli: 170.6 voti ponderati

L’affluenza al voto ha superato la soglia necessaria per la validità della votazione, con la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto. I dati di affluenza, calcolati separatamente per ciascuna componente del corpo elettorale, sono i seguenti:

Personale docente e ricercatore : 848 votanti su 920 aventi diritto (94,22%)

: 848 votanti su 920 aventi diritto (94,22%) Personale tecnico-amministrativo : 625 votanti su 735 aventi diritto (85,03%)

: 625 votanti su 735 aventi diritto (85,03%) Rappresentanti degli studenti: 149 votanti su 169 aventi diritto (88,17%)

Il Rettore resterà in carica per il sessennio 1° novembre 2025 – 31 ottobre 2031. Il mandato, come previsto dallo Statuto di Ateneo, non è rinnovabile.

Le operazioni di voto si sono svolte interamente da remoto, attraverso il sistema informatico U-Vote, che ha consentito a tutte le componenti dell’Ateneo di esprimere il proprio voto in autonomia, con garanzia di sicurezza e riservatezza.