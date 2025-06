“I dati del primo quadrimestre presentati dalla Regione presentano un quadro molto positivo, che premia il lavoro che come Territorio Turistico Bologna-Modena abbiamo condotto in questi anni. La crescita dei turisti stranieri, il protagonismo delle città d’arte – che rappresentano quasi la metà degli arrivi – e delle aree interne come l’Appennino – che cresce del 14% – confermano un turismo sempre più destagionalizzato e di respiro internazionale, con visitatori che premiano le esperienze outdoor e gli appuntamenti culturali proposti nei piccoli borghi e nelle aree di crinale.

In questo senso il ritorno della neve e il calendario dei ponti hanno aiutato, ma senza un gioco di squadra che va dalla promozione internazionale all’accoglienza degli operatori e in particolar modo da un coordinamento tra enti locali e Regione non staremmo celebrando questi dati.

Ora è importante accelerare il percorso sulla legge regionale sugli affitti brevi e sollecitare il Governo perché senza una regolamentazione aggiornata rischiamo di non controllare un fenomeno che dietro gli aspetti positivi presenta il conto in termini abitativi e sociali”.