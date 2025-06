“An ghe mai gnint”? Chi ha detto che non c’è mai nulla a Guastalla? Con il concerto degli Spingi Gonzales di stasera (giovedì 5 giugno) inaugura ufficialmente in piazza Mazzini il calendario dell’ESTATE ESTESA guastallese. Una programmazione fitta di appuntamenti, tra rassegne musicali, spettacoli, cinema sotto le stelle, sport, shopping, danza, cultura, food & drink, sagre paesane e tanto altro. Oltre 100 eventi che, da giugno a settembre, animeranno ogni angolo di Guastalla dal centro della città alle frazioni, fino al fiume, in luoghi noti e meno noti, compresi alcune ville e giardini privati.

Sono stati messi a punto dall’Amministrazione comunale nei suoi diversi assessorati – commercio, cultura, sport, welfare – e da varie associazioni locali con il supporto del Comune che intende così valorizzare il territorio nel suo insieme e l’aggregazione della cittadinanza con iniziative per ogni età.

“L’Amministrazione Comunale, oltre a promuovere un ricco calendario di iniziative proprie, svolge anche un importante ruolo di supporto all’intraprendenza delle frazioni e dell’associazionismo locale, fornendo sostegno sia dal punto di vista organizzativo e logistico, sia sotto il profilo economico” spiega Gianluca Crema assessore alle attività produttive.

L’intero cartellone, già pronto, verrà diffuso di mese in mese su tutti i canali istituzionali e social del Comune e comprende tante manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, tra cui “Russell in Musica” per festeggiare, con stand gastronomici e musica dal vivo in piazza, i 40 anni dell’Istituto superiore. E, poi, i “Mercoledì della Vasca”, in programma i mercoledì di luglio, e il Sabato dei Saldi, in collaborazione con Guastalla Live. In sinergia con la Pro Loco, il Comune di Guastalla sostiene, inoltre, Handmade Festival e Handmade Wine, novità di quest’anno, che proporrà eventi dedicati al vino nel suggestivo cortile dell’ex Ospedale civile. A queste iniziative si aggiunge il tradizionale sostegno alle sagre delle frazioni, come San Rocco, Pieve, Tagliata, San Martino e San Girolamo, senza dimenticare quelle che si sono già svolte nei mesi scorsi a San Giacomo e a San Giorgio.

Ed ecco i prossimi appuntamenti del mese di GIUGNO:

giovedì 5 giugno dalle 20.00 | Piazza Mazzini: RUSSELL in MUSICA – Celebrazione conclusiva del 40 anniversario dalla fondazione dell’Istituto

sabato 7 giugno

– ore 10.30 | Biblioteca Frattini: Letture in BIBLIOTECA – Letture ad alta voce per bambini 2-6 anni, a cura delle BiblioLettrici

– ore 11.00 | Kaffeklubben: What EU does for ME? – Un’Europa più vicina: diritti, ambiente e geopolitica. Dialogo con L. Grosso

sabato 7 giugno ore 15.00-24.00 e domenica 8 giugno ore 12.00-24.00 | Tagliata, Via Bonazza 55: HANDMADE FESTIVAL – XV edizione. Oltre 25 band e djset, vintage&handmade market, food&drinks

domenica 8 giugno ore 17.30 e 20.30 | Teatro Ruggeri: TV MANIA – Saggio di fine anno di Progetto Danza

mercoledì 11 giugno ore 20.30 | Teatro Ruggeri : SAGGIO di KYOTO DANZA

giovedì 12 giugno ore 20.30 | Lido Po: DANCE FRAMES – Spettacolo di danza sul fiume, a cura di MM Contemporary Dance

venerdì 13 giugno ore 21,30 | Piazza Mazzini: COBAYA AFTERPARTY – Concerto per la Giornata Mondiale del donatore di sangue, con AVIS Guastalla

sabato 14 giugno dalle 14.00 | Centro Storico: TROFEO Città di Guastalla – Seconda manifestazione storica per auto e moto, con Motoclub Un Po Allucinati

domenica 15 giugno

– ore 10.00-20.00 | Ospedale Vecchio: HANDMADE WINE – Degustazioni di vini autoctoni e food, a cura di Pro Loco Guastalla

– ore 17.00-22.00 | Palazzo Ducale: MILONGA DUCALE – La magia del tango in una splendida cornice, con Tango d’Estilo ASD

– ore 21.00 | Piazza Mazzini: FIGLI delle STELLE – Concerto degli allievi della Scuola di Musica e Coro Voci Bianche “Città di Guastalla”

mercoledì 18 giugno ore 21.00 | Piazza Mazzini: Tra le tue BRACCIA – Spettacolo di Spazio A sull’inclusione

giovedì 19 giugno ore 20.30 | Lido Po: La CANZONE EUROPEA nell’800 – Concerto di musica classica sul fiume

venerdì 20 giugno ore 21.00 | Teatro Ruggeri: L’OMBRA di NARCISO – Sensibilizzazione sulla violenza di genere, con la dott.ssa Roberta Bruzzone

sabato 21 giugno ore 21.00 | Piazza Mazzini: GUASTALLA in DANZA – III ed. della rassegna di danza di beneficenza

sabato 21 e domenica 22 giugno dalle 9.00 di sab – alle 21.00 di dom |Polisportiva Aics: 36H SPORT PARTY – Evento sportivo benefico con tornei di calcetto, beach volley, tennis e basket

domenica 22 giugno ore 21.30 Piazza Mazzini : FANTASIA – Concerto del Corpo Filarmonico Bonafini

lunedì 23 giugno ore 21.30 | Cortile Scuola Primaria: KUNG FU PANDA 4 – Regia di M.Mitchell, S.Stine (2024) – Animazione

mercoledì 25 giugno

– ore 21.00 | Piazza Mazzini: DANZA sotto le STELLE – Spettacolo di Progetto Danza con danza classica, moderna/contemp., hip-hop

– ore 21.30 | Cortile Scuola Primaria: BARBIE – Regia di Greta Gerwig (2023)

venerdì 27 giugno

– dalle 19.00 | Parco di Tagliata: SERATA LISCIO – Con i “Rodigini”, a cura di GS Tagliata

– ore 21.30 Piazza Mazzini: RIECCOMI – Spettacolo comico di Maria Rossi

sabato 28 giugno dalle 19.00 Parco di Tagliata: SERATA ANNI ’80/’90 – Con Dj Pincella, a cura di GS Tagliata

domenica 29 giugno

– dalle 19.00 Parco di Tagliata: SERATA LISCIO – Con Orchestra Zamboni

– ore 21.30 | Piazza Mazzini : BANDARABA – GET PHYSICAL TOUR – Show travolgente con Silvia Olari

lunedì 30 giugno ore 21.30 | Cortile Scuola Primaria: PRENDI IL VOLO – Regia di Benjamin Renner, Guylo Homsy (2023) – Animazione

INFO:

Ufficio Cultura tel. 0522 839756/761 ufficiocultura@comune.guastalla.re.it

Biblioteca Comunale tel. 0522 889755 biblioteca@comune.guastalla.re.it