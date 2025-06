Domenica 8 e lunedì 9 giugno anche i cittadini fioranesi saranno chiamati a votare per i cinque referendum abrogativi sul lavoro e sulla cittadinanza.

I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Sulla tessera elettorale è indicata la sezione presso la quale recarsi per esercitare il diritto di voto. La consultazione è valida se si reca a votare il 50% + 1 degli aventi diritto al voto (quorum).

Per votare è obbligatorio avere la tessera elettorale rilasciata dal Comune di Fiorano Modenese e un documento di identificazione in corso di validità.

In caso di smarrimento o deterioramento della tessera o di spazi esauriti, è possibile chiedere un duplicato o una nuova tessera all’Ufficio Elettorale del Comune.

L’ufficio, si trova presso la sede dello Sportello del Cittadino, con entrata in via A. Ferri n. 9 a Fiorano. E’ aperto al pubblico per il solo rilascio delle tessere elettorali: venerdì 6 giugno e sabato 7 giugno dalle ore 8.30 alle 18.00, domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle 23.00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7.00 alle 15.00.

Per i cittadini con difficoltà di deambulazione è disponibile, come negli anni passati, il sevizio di trasporto ai seggi organizzato dall’AVF (Associazione Volontari Fiorano) in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese: domenica 8 giugno dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00, lunedì 9 giugno dalle ore 8.30 alle 12.30.

Occorre prenotarsi contattando AVF al numero 0536 910386 (orari ufficio) oppure, in seconda battuta, l’Ufficio Elettorale al numero 0536 833223.

Nella sezione Elezioni Trasparenti del sito del Comune di Fiorano Modenese sono disponibili tutte le informazioni utili per esercitare i diritto di voto e, dal termine degli scrutini, anche le informazioni sui risultati.