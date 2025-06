È Alice Accorsi, titolare dell’attività Alice Acconciature, la nuova presidente Lapam Confartigianato Benessere. Accorsi, che subentra a Giancarlo Santunione, rimarrà in carica per i prossimi quattro anni. L’elezione è arrivata a margine dell’iniziativa congressuale della categoria, dove si è discusso delle principali tematiche rilevanti per il settore.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia – commenta Alice Accorsi – e in particolare Giancarlo per il lavoro svolto in questi anni, in cui ha saputo guidare la nostra categoria con passione, competenza e spirito di squadra. Un esempio che cercherò di seguire. Sono consapevole che ci sia molto lavoro da fare per tutelare la nostra categoria, tra cui anche sensibilizzare l’opinione pubblica a rivolgersi sempre a professionisti qualificati e certificati per contrastare l’abusivismo. Il nostro settore è fatto di relazioni, di sensibilità, di cura: valori che oggi più che mai vanno sostenuti, valorizzati e raccontati nel modo giusto. Come associazione uno dei miei obiettivi è fare rete e giocare di squadra: solo uniti possiamo far valere le nostre istanze e ottenere delle risposte certe. Le iniziative, gli eventi, i corsi di formazione saranno importanti anche per promuovere il nostro settore e far conoscere il mestiere ai più giovani, cercando di trasmettere in loro quella passione che noi stessi abbiamo ogni giorno che ci rechiamo sul posto di lavoro».