Lunedì 9 giugno, alle 19, torna in Piazza Maggiore la cerimonia di proclamazione delle dottoresse e dei dottori di ricerca dell’Università di Bologna. Vestite con toga e tocco, saranno più di 300 le studentesse e gli studenti che celebreranno la chiusura del loro percorso di dottorato. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube di Ateneo.

A salutare le neo dottoresse e dottori ci saranno il Rettore Giovanni Molari e il Sindaco di Bologna Matteo Lepore. Ospiti d’onore delle cerimonia saranno invece Annalisa Bonafede e Adriana Iezzi, due professoresse dell’Alma Mater titolari di progetti ERC.

Professoressa al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi”, Annalisa Bonafede ha recentemente avviato il progetto ERC “BELOVED – B-field EvoLution and Origin in Vast Extragalactic Domains“, con il quale cerca di svelare i meccanismi alla base del processo di amplificazione dei campi magnetici all’interno degli ammassi di galassie.

Adriana Iezzi, professoressa al Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, guida invece il progetto ERC “WRITE – New forms of calligraphy in China: a contemporary culture mirror“, che esplora nuove forme di espressione basate sulla calligrafia cinese emerse nelle arti visive, nelle arti decorative, nelle arti performative e nel mondo dei graffiti.

Con questo appuntamento nel cuore della città, l’Alma Mater sottolinea l’importanza del dottorato di ricerca e il grande valore di tutte le persone che hanno affrontato questo percorso. Le conoscenze, le idee e la capacità delle dottoresse e dei dottori di ricerca sono un patrimonio culturale e scientifico che appartiene non solo alla comunità universitaria, ma a tutta la società.

In caso di pioggia, la cerimonia si sposterà nell’Aula Magna di Santa Lucia. Per le limitazioni di capienza e il rispetto delle norme di sicurezza, in questo caso gli ospiti non potranno assistere in presenza alla cerimonia.

Per informazioni: eventi.unibo.it/cerimonia-dottorato-ricerca