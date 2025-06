Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve aumento le minime comprese tra 17/20 gradi; stazionarie le massime comprese tra 30/33 gradi. Venti in prevalenza ancora sud-occidentali con rinforzi sulla fascia appenninica. MareĀ generalmente poco mosso, con moto ondoso in aumento in serata sul settore settentrionale.

(Arpae)