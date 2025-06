Venerdì 20 maggio, a Quara di Toano, gli agenti della Polizia Locale Appennino Reggiano sono intervenuti in un bar del paese in quanto era stata segnalata la presenza di un cittadino italiano di 28 anni in stato di ubriachezza. Gli operatori riscontravano la presenza del giovane e appuravano che fosse in possesso anche di un ciclomotore privo di targa, revisione e copertura assicurativa.

Durante le procedure di identificazione e redazione degli atti, il giovane cercava di avviare il ciclomotore nel tentativo di allontanarsi dalla zona a bordo del mezzo, spintonando gli agenti intervenuti per bloccarlo. Per questo motivo il soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dal fatto di aver agito contro agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. Veniva inoltre sanzionato per ubriachezza molesta e per le violazioni al codice della strada relative al ciclomotore che veniva posto sotto sequestro.