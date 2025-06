Da mercoledì 11 giugno viale Indipendenza sarà interessata da lavori di riasfaltatura stradale a cura del Comune di Modena.

Per consentire l’intervento, dalle 8.30 alle 17.30, nel tratto compreso tra la rotatoria dell’uscita 3 della tangenziale e via degli Inventori, la circolazione sarà regolata a senso unico alternato disciplinato da movieri. Anche il trasporto pubblico locale subirà variazioni di percorso (per informazioni www.setaweb.it).

In prossimità e corrispondenza dei lavori, sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione dei veicoli in sosta abusiva.

La riasfaltatura di viale Indipendenza rientra in un pacchetto di manutenzioni stradali straordinarie del valore di 700 mila euro che comprende, tra l’altro, un tratto di strada Canaletto, oltre l’anello della tangenziale, che va da stradello Alzaia in direzione periferia, sul quale i lavori sono già in corso, via Berengario, via Fontanelli e l’incrocio tra via Giardini e viale Amendola.

Gli interventi sono effettuati nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore aggiudicato nel 2021 e prorogato per il biennio 2023-2025. A eseguire i lavori, è quindi il Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Consorzio stabile modenese società consortile per azioni, Cme Consorzio imprenditori edili società cooperativa, Consorzio Innova società cooperativa, Cavalier Emilio Giovetti srl e il Consorzio Apima modenese società cooperativa a responsabilità limitata.