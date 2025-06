Nell’ambito di una campagna di controlli mirati alle attività connesse agli animali da compagnia, disposti su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma hanno svolto tra l’altro, nei mesi scorsi e fino a pochi giorni fa, numerose ispezioni igienico-sanitarie nelle province di Parma, Modena e Reggio Emilia. L’obiettivo principale di queste verifiche è stato quello di garantire il rispetto delle normative in materia di benessere animale e sicurezza alimentare, al fine di tutelare la salute degli animali.

A Parma:

– presso un’attività commerciale, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo 953 confezioni di mangime per animali da compagnia, pari a 256 kg di prodotto, risultati scaduti di validità. Il valore complessivo della merce ammonta a circa 5.000 euro. Al legale responsabile dell’esercizio è stata contestata una violazione amministrativa, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 500 euro;

– i Carabinieri del N.A.S., unitamente al personale del Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.), hanno condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso un mangimificio. L’ispezione ha rivelato diverse criticità che compromettono il rispetto delle normative igienico-sanitarie. Durante il controllo, sono state riscontrate gravi carenze igieniche dovute alla sporcizia vetusta presente su tutte le superfici dello stabilimento e alla massiccia presenza di escrementi di roditori. È stato rilevato un eccessivo carico di materiale vario all’interno dei locali magazzini, ostacolante le ordinarie operazioni di pulizia, e i locali destinati a spogliatoi presentavano gravi carenze igienico-sanitarie. A seguito delle irregolarità riscontrate, al legale responsabile dell’attività è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro. Su richiesta dei Carabinieri, è intervenuto personale del servizio veterinario dell’Azienda USL di Parma che, concordando con quanto rilevato, ha emesso un provvedimento di immediata sospensione dell’attività fino al ripristino di idonee condizioni per la prosecuzione della stessa.

Provincia di Modena:

– i Carabinieri del N.A.S. hanno effettuato un’ispezione presso una clinica veterinaria sita nella Pedecollina Modenese, accertando l’omessa registrazione sul registro di carico/scarico dei farmaci ad effetto stupefacente in uscita, come previsto dalla normativa vigente. Al legale responsabile è stata contestata una violazione amministrativa e comminata una sanzione di 500 euro;

– effettuata un’ispezione igienico-sanitaria presso un bazar etnico sito nella Bassa Modenese. L’ispezione ha portato al sequestro amministrativo di 69 confezioni di alimenti per animali da compagnia, del valore commerciale complessivo di circa 250 euro, poiché erano scaduti. Al responsabile del bazar è stata comminata una sanzione pecuniaria di 500 euro;

– presso un esercizio commerciale etnico della Bassa Modenese, sono state sequestrate amministrativamente 37 confezioni di mangime per animali da compagnia, dal valore commerciale di circa 200 euro, con data di conservazione scaduta. Anche in questo caso, al legale responsabile è stata comminata una sanzione pecuniaria di 500 euro;

– presso un bazar etnico sito nella Pedecollina Modenese sono state sequestrate amministrativamente 227 confezioni di alimenti per animali da compagnia, per un valore commerciale complessivo di circa 1.000 euro. Gli alimenti sono risultati scaduti. Al legale responsabile dell’esercizio è stata comminata una sanzione pecuniaria di 500 euro.

A Reggio Emilia, durante un controllo presso un ambulatorio veterinario, i militari del N.A.S. hanno rilevato carenze igienico-strutturali, in particolare: diffusa presenza di ragnatele, stoccaggio di materiale non attinente all’attività, ostacolante le normali operazioni di pulizia, e scarsa cura di locali, arredi e apparecchiature. Le irregolarità sono state segnalate all’Azienda USL di Reggio Emilia per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Provincia di Reggio Emilia:

– l’attività ispettiva presso un ambulatorio veterinario sito in Val d’Enza ha portato al sequestro amministrativo di 11 confezioni di un prodotto vantante proprietà terapeutiche e farmacologiche, privo della necessaria autorizzazione (A.I.C.) del Ministero della Salute, per un valore complessivo di circa 180 euro. Sono state inoltre riscontrate irregolarità nella tenuta del registro di carico/scarico dei farmaci stupefacenti. Al legale rappresentante della ditta produttrice del prodotto è stata contestata una violazione amministrativa con sanzione pari a 20.660 euro, mentre al legale responsabile dell’ambulatorio è stata contestata una sanzione amministrativa di 500 euro;

– effettuata un’ispezione igienico-sanitaria, in Val d’Enza, presso un negozio di vendita di generi alimentari per animali. Durante l’ispezione, sono stati sequestrati amministrativamente 12 kg di alimenti per animali da compagnia, del valore commerciale complessivo di circa 200 euro, in quanto erano scaduti. Al responsabile è stata comminata una sanzione pecuniaria di 500 euro. Un’altra ispezione presso un bazar etnico ha portato al sequestro di 36 confezioni di alimenti per animali da compagnia, del valore commerciale complessivo di circa 200 euro, poiché scaduti. Anche in questo caso, al responsabile è stata comminata una sanzione pecuniaria di 500 euro.