Concerti, incontri, spettacoli, laboratori e molto altro ancora: in una sola parola, Restate! La proposta estiva promossa da Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani torna con centinaia di iniziative e appuntamenti per l’estate 2025 e con la sua capacità di trasmettere Cultura, Divertimento, Svago e Arte di stare insieme.

Un ricco calendario da giugno a settembre, realizzato con l’indispensabile contributo culturale ed artistico di Centro coreografico nazionale/Aterballetto, Fondazione i Teatri, Conservatorio Peri-Merulo, Ater Fondazione con Festival Mundus, con il sostegno di Iren quale special sponsor, senza dimenticare la collaborazione con le tante associazioni e realtà cittadine: una proposta variegata e pensata per pubblici di ogni età che coinvolgerà le piazze e gli altri luoghi pubblici della città, in centro storico, nei quartieri, nelle Ville e nei parchi.

Come negli anni precedenti, il cartellone di Restate 2025 si realizza grazie al coinvolgimento e alla collaborazione fra le principali istituzioni culturali cittadine, i centri sociali, i circoli Arci e le numerose associazioni culturali e di volontariato, i gruppi civici. Tra questi soggetti, le associazioni della rete Supercultura, il percorso avviato a ottobre 2022 che riunisce il Comune e 15 organizzazioni culturali e istituzioni del territorio reggiano, con l’obiettivo di sviluppare idee progettuali in chiave di innovazione sociale, sostenibilità, relazioni con la città e costruzione di reti, a promuovere progetti culturali con impatto sociale e a dare vita a una comunità di pratica.

La fotografia che identifica Restate 2025 e viene riprodotta fra l’altro sulla stessa Guida è di Enea Vandelli della Scuola secondaria di primo grado “E. Comparoni” di Bagnolo in Piano e si intitola “Radio cool” (sezione “Ieri”). L’immagine è stata realizzata nell’ambito del progetto fotografico promosso dalla stessa scuola in occasione dell’edizione di Fotografia Europea “Avere vent’anni”, che ha portato alla realizzazione della mostra “Ieri, oggi e domani” allestita presso il Centro Giovani di Bagnolo in Piano.

Restate 2025 si avvale del sostegno di: Special sponsor Iren; Main sponsor: Studio Asz – Attolini, Spaggiari, Zuliani & Associati e Fcr-Farmacie comunali riunite; Sponsor: Coopservice, Legacoop Emilia Ovest, NaturaSì. Sponsor tecnico: ProMusic.

Gli spettacoli ai Chiostri di San Pietro sono finanziati grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna.

Dell’ampio Cartellone, si sono indicati di seguito i soli eventi e rassegne nei luoghi più simbolici e maggiormente condivisi dalla comunità – dai beni culturali ai quartieri – e si rimanda alla Guida per il dettaglio quotidiano dei singoli appuntamenti e le specifiche condizioni di accesso, che nella gran parte dei casi è gratuito.

HANNO DETTO – Il programma id Restate 2025 è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Marco Massari, il vicesindaco con delega alla Casa Lanfranco De Franco, l’assessore alla Cultura Marco Mietto, l’assessora a Economia urbana e sport con delega al centro storico Stefania Bondavalli, l’assessore a Cura della città Davide Prandi e il direttore di Fondazione Palazzo Magnani Davide Zanichelli.

“Si tratta di un appuntamento consolidato e molto atteso dalla città per la qualità delle proposte e della programmazione, che spesso riesce ad attirare persone anche da fuori – ha detto il sindaco Marco Massari – Quest’anno aumentano la qualità, ma anche il numero di eventi, con una ricca proposta che coinvolge anche i quartieri e le Ville e non solo il centro. Restate si inserisce nell’a volontà di favorire occasioni per stare insieme e momenti di condivisione all’insegna della cultura e della socialità”.

“Nell’ambito di Restate arriviamo alla sesta edizione di Estate popolare, la proposta promossa da Acer che quest’anno porterà nei quartieri , dove si trovano condomini e spazi di edilizia popolare – ha detto il vicesindaco Lanfranco De Franco – Più di novanta eventi gratuiti tra laboratori, spettacoli e interventi artistici che riflettono un investimento sulla cultura come strumento di emancipazione sociale delle persone, soprattutto nei contesti di maggiore fragilità socio-economica. Tutto questo avviene grazie al coinvolgimento di una rete di 14 associazioni e soggetti del territorio che hanno scelto di mettersi in gioco impegnandosi in una coprogettazione condivisa e sinergica di qualità”.

“Uno studio recente – ha detto l’assessore Marco Mietto – mostra che, quando si parla di estate, gli italiani vorrebbero consumare più cultura, ma si trovano di fronte a due grandi barriere: i costi (47% del campione) e una offerta non all’altezza delle aspettative (31%). Le nostre proposte vogliono abbattere entrambe queste barriere e offrire un calendario di appuntamenti di alta qualità per tanti pubblici differenti e che riflettono il vasto e ricchissimo tessuto delle associazioni e delle istituzioni culturali cittadini”.

“In Restate il capitolo del centro storico occupa una parte importante delle iniziative – ha sottolineato Stefania Bondavalli, assessora a Economia Urbana e Sport – Si parte stasera con il primo appuntamento dei “Mercoledì da Leoni” con Concita De Gregorio e il concerto di Paolo Belli. Momenti per offrire ai reggiani qualche ora di serenità e spunti di riflessione. Un’estate di eventi anche molto attesi come Radio Bruno Estate, la cena in bianco e tanto sport che già da oggi con il basket fino alla Gran Fondo Matildica animerà il centro. Tante le iniziative partite dal basso, dalle associazioni del territorio a dimostrazione che la valorizzazione del centro storico passa attraverso la valorizzazione della comunità”.

“La vivacità della città traspare anche da iniziative che valorizzano le ville – ha evidenziato Davide Prandi, assessore a Cura della città e Partecipazione – Da Villa Levi, al parco delle Ginestre fino al Mauriziano, l‘estate reggiana recupera valorizza luoghi che sono la storia della città. Grazie al lavoro delle associazioni locali che hanno reso vivibile e attrattivi questi territori e alle Case di quartiere dove si progettano eventi per coinvolgere anche le persone più adulte. Questa è la città che ci piace per costruire una comunità sempre più coesa e resiliente”.

Davide Zanichelli ha infine ringraziato gli sponsor e i partner che rendono possibile Restate, con un accento particolare ai due eventi dedicati alla memoria di Marcello Mazzoni, due concerti ai quali prenderanno parte gli allievi, gli amici e i colleghi musicisti del maestro recentemente scomparso.