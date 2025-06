Il blues è la musica del diavolo? Sbagliato! Sabato 14 e domenica 15 il blues è la musica più salutare che esista, almeno a Novellara. Torna infatti questo weekend BiciBlues, l’iniziativa che lega la musica dal vivo con le passeggiate in bicicletta alla scoperta del territorio, dei suoi paesaggi e delle sue proposte enogastronomiche.

Organizzato dall’associazione 9 Pedali, affiliata FIAB, e con il patrocinio del Comune di Novellara, BiciBlues ha un programma su misura per tutti. Si comincia sabato 14 giugno, con ritrovo alle 14:30 in piazza Unità d’Italia a Novellara, per una biciclettata di 45km, con difficoltà media, che porterà i partecipanti alla scoperta del mondo bio. Prima fermata lungo il percorso agli orti di “Terra e Anyma”, secondo stop ai grani antichi di “Biofan”. Durante le soste assaggi, degustazioni e musica dal vivo con alcuni dei più apprezzati musicisti reggiani, come Lorenzo Zambini, Riccardo Vecchi, Moreno Barbieri, Follon Brown, Giampaolo Corradini, Martin Iotti, Oscar Abelli e Gianluca Tagliavini.

Si replica domenica 15 al mattino: ritrovo alle 9 sempre in piazza Unità d’Italia a Novellara, dove i partecipanti faranno colazione con i prodotti di Novelli, poi una passeggiata leggera in bicicletta per 15 chilometri per poi terminare alle ore 11 per l’aperitivo blues alla Rocca dei Gonzaga a cura dell’acetaia comunale e dell’azienda Toaldo con musica dal vivo.

L’evento è aperto a tutti. Per informazioni: 340 4169018 – 340 4169018