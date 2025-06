La storica Piazza Pomposa di Modena torna ad animarsi per tutta l’estate con il progetto “Pomposa Summer Village 2025”, una rassegna di eventi pensata per coinvolgere modenesi e turisti di ogni età. Ogni settimana, da giugno a settembre, Piazza Pomposa si trasformerà in un vero e proprio villaggio estivo, con un programma ricco e variegato:

Mercoledì: spettacoli circensi, giocolieri, acrobati e magia per grandi e piccoli.

Venerdì: concerti di cover band con repertori che spaziano dalla musica italiana ai grandi classici internazionali, dagli anni ’80-’90 ai successi più recenti.

Sabato: serata CantiaMO, dedicata al karaoke aperto a tutti.

Domenica: spettacoli di Burattini, marionette e puppets, per offrire un’occasione di svago a tutte le famiglie modenesi.

Il progetto, organizzato dall’ Associazione “Il Salotto della Pomposa” con il patrocinio del Comune di Modena e in collaborazione con Modenamoremio, nasce con l’obiettivo di valorizzare Piazza Pomposa come spazio vivo e accogliente, favorire la socialità e offrire intrattenimento di qualità gratuito per la città.

“Vogliamo che Piazza Pomposa torni a essere un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove le persone si incontrano, ascoltano musica, ridono e vivono insieme la bellezza dello stare in città anche durante l’estate”, spiegano gli organizzatori (Il salotto della Pomposa, Mob, Al Goblet, Salumeria in Pomposa e Reset).

Enrico Mingarelli (Presidente “Il Salotto della Pomposa”): “Con Pomposa Summer Village vogliamo ridare vita e luce a questa splendida piazza, che è nel cuore di tutti i modenesi. Piazza Pomposa deve essere un luogo di incontro, di cultura, di divertimento e accoglienza per tutti: bambini, famiglie, giovani, adulti e turisti. Abbiamo pensato a un programma che potesse coinvolgere ogni fascia d’età e che contribuisca anche alla riqualificazione e valorizzazione di questa zona storica. In un periodo in cui il valore della socialità è più che mai importante, siamo felici di poter offrire serate gratuite e di qualità a tutta la città, in collaborazione con le attività della piazza e con il supporto del Comune di Modena e Modenamoremio”.