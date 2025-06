Gli atleti della squadra di triathlon dello Sporting Club di Sassuolo domenica 8 giugno hanno partecipato all’olimpico di Bellaria Igea Marina.

Un grande successo per le quote femminili composte da Anna Sarti e Jessica Malagoli che si sono classificate come prima e terza donna di categoria S2 con un tempo finale di 2h:43’ per Sarti e 2h:54’ per Malagoli.

Un complimento anche ad Alberto Prampolini che ha chiuso in quarta posizione di categoria S3 il suo primo olimpico con un tempo finale di 2h:26’ e al giovanissimo Contri Eric per il suo esordio nel mondo del triathlon.

Infine complimenti alla vera forza trainate della squadra, ovvero i veterani Contri Massimo, Vaccari Alberto, Bedostri Raffaele e Grossi Franco che hanno portato a casa un ottimo risultato nonostante la caldissima giornata.

Al di là dei risultati individuali, è lo spirito di squadra che ha brillato più luminoso. Il supporto reciproco, l’incoraggiamento costante e la consapevolezza di far parte di un gruppo unito hanno senza dubbio contribuito a spingere ogni atleta. È questo spirito che rende la squadra, fondata da Venturelli Saverio e Panicoccolo Giuseppe, non solo un insieme di talenti individuali, ma una vera e propria famiglia sportiva.