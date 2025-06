Emilia-Romagna in prima linea nella promozione della donazione di sangue e nella raccolta di emocomponenti: alla vigilia della Giornata mondiale dei donatori di sangue, che si celebra sabato 14 giugno, i dati dicono che anche nel 2024 la regione non solo è stata autosufficiente, ma ha anche contribuito attivamente all’autosufficienza nazionale, con 4.484 unità di emazie cedute ad altre regioni.

In forte aumento la raccolta di plasma da aferesi: +10.342 unità, pari ad un incremento del 14,6% rispetto al 2023. 105.717 i chilogrammi conferiti per la produzione dei medicinali plasma derivati, che svolgono un ruolo chiave nel trattamento di numerose malattie rare e gravi e in molti casi sono dei salvavita. L’indicatore è di 23,7 kg per 1.000 abitanti (rispetto ai 22,2 dell’anno 2023), che fa dell’Emilia-Romagna una delle quattro regioni con un valore oltre i 20 kg e l’unica, tra le più grandi, ad ottenere questo risultato. Anche a livello nazionale il parametro è in aumento, ma rimane nettamente inferiore a quello registrato sul nostro territorio: nel 2024 è stato di 15,4 kg per 1.000 abitanti, rispetto ai 14,8 kg del 2023.

Solidi e stabili i numeri relativi alle unità di sangue intero: nel 2024 ne sono state raccolte 211.441 (contro 214.078 del 2023) e ne sono state utilizzate ad uso clinico 193.064 (contro 194.468): i dati sono in linea con le previsioni di raccolta e utilizzo comunicati al Centro Nazionale Sangue, che tengono conto dell’avanzamento delle tecniche chirurgiche, dell’appropriato utilizzo e dei miglioramenti in ambito clinico-farmacologico.

Buoni anche i dati preliminari del 2025, soprattutto sul conferimento del plasma per la produzione di medicinali plasma derivati, che in proiezione portano a valori oltre i 105.000 chilogrammi. Si registra anche l’incremento di un ulteriore 9,3 % della raccolta di plasma da aferesi, pari a 3.020 unità in più raccolte rispetto al pari periodo 2024, mentre prosegue il percorso virtuoso di una raccolta di sangue basata sulla previsione di utilizzo sul territorio regionale e commisurata alle esigenze di altre aree del Paese non completamente autosufficienti.

“Risultati importanti- commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-, da attribuire al Centro regionale sangue, alla disponibilità di chi dona e alle associazioni e federazioni dei donatori: a loro va il nostro grazie e quello di tutta la comunità, poiché con generosità e altruismo garantiscono cure fondamentali per tanti cittadini. Anche nel 2024 il nostro sistema trasfusionale ha confermato la sua efficienza e solidità, ora guardiamo al 2025 con nuove sfide, come l’ulteriore incremento della raccolta di plasma per raggiungere l’autosufficienza anche nei medicinali plasmaderivati, e rinnoviamo attraverso la nostra campagna di comunicazione l’invito a donare sangue prima di andare in vacanza”.

L’Emilia-Romagna, infatti, è capofila del Raggruppamento Interregionale Plasma/Plasmaderivati (RIPP) e in questo ruolo attuerà strategie per mettere a disposizione delle altre regioni le eccedenze, contribuendo quindi a mantenere lo stesso comportamento avuto per anni con i globuli rossi, ovvero il sostegno continuo all’autosufficienza nazionale e quindi alla salute di tutti i cittadini. E continua l’attuazione del Piano regionale sangue e plasma 2024-2026, con gli obiettivi di rafforzare la rete trasfusionale, ridurre l’uso non appropriato di emocomponenti e medicinali plasmaderivati, realizzare la rete trasfusionale informatica regionale con la creazione di un’emoteca unica, potenziare la collaborazione con le associazioni di volontari della donazione sangue.

“Parti leggero, prenota e dona il sangue prima delle vacanze”

É il messaggio della campagna di comunicazione estiva promossa dalla Regione per sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma, che viene riproposta anche quest’anno con una strategia multicanale.

Testimonial della campagna è l’attore Paolo Cevoli, che con l’inconfondibile verve romagnola invita in un video a seguire il suo esempio: “Fai come me, che prima di partire per le vacanze ho donato il sangue. É il principio della partenza intelligente: quelli che hanno bisogno di sangue contano su di te!”

Realizzata insieme a Crs (Centro Regionale Sangue Emilia-Romagna), Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue), Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue), Admo (Associazioni Donatori Midollo Osseo – Emilia-Romagna), FedRed (Federazione delle Associazioni emofilici dell’Emilia-Romagna Onlus) A.L.T. (Associazione per la lotta contro la Talassemia di Ferrara), e AIL (Associazione italiana contro le leucemie) la campagna affida al video l’invito a “partire leggero”, quindi a donare prima di andare in vacanza. Sui social saranno online anche card e infografiche.