Si vede ora con chiarezza il tracciato della Linea Rossa in città: dopo la conclusione della posa dei binari negli 12 cantieri ormai terminati (vedi mappa allegata), si aprono le attività nelle ultime tratte fino ad oggi non interessate dai lavori – dalla via Emilia, passando per il centro storico fino a San Donato – in attesa del via libera a procedere con il ramo della tranvia in zona Pilastro, soggetto, com’è noto, alla realizzazione del Passante. I nuovi cantieri si insediano dopo la chiusura delle scuole per approfittare della pausa estiva e del fisiologico calo del traffico fino a settembre.

San Donato

Dal 16 giugno partono gli interventi sui sottoservizi trasversali nel tratto di via San Donato compreso tra via Andreini e via San Donnino, comportando temporanei e localizzati restringimenti di carreggiata. La cantierizzazione vera e propria è prevista a partire dal 3 luglio nella sezione nord della sede stradale, con una corsia per senso di marcia nella parte sud di via San Donato.

Come già annunciato sempre a partire da metà giugno è confermata la chiusura di via Beroaldo e il conseguente obbligo di svoltare a destra da via Zacconi per immettersi nel senso unico in direzione centro. Proseguono inoltre gli interventi notturni – in giornate non continuative – per il trasporto e la posa delle rotaie nella curva tra via San Donato e viale della Repubblica.

Zona Fiera

Negli stessi giorni di giugno sono anche programmati nel quartiere fieristico un restringimento di carreggiata nel tratto di viale Aldo Moro di fronte a piazza Imbeni (indicativamente tra via Serena e piazza Costituzione) e l’allestimento del cantiere sull’incrocio di via Stalingrado, che partirà il 17 del mese dal lato di via Gnudi, per poi insediarsi in piazza della Costituzione e quindi occupare il centro dell’intersezione.

Centro storico

Nel cuore della città, partirà dal 3 luglio – in anticipo rispetto alla tabella di marcia – la realizzazione della curva dei binari tra via delle Lame e via Riva Reno. Un’operazione che si inserisce nel più ampio intervento di riqualificazione e ammodernamento dei sottoservizi svolto da Heratech a partire dal 16 giugno, che comporterà l’istituzione di un senso unico in via Lame nel tratto compreso tra via Marconi a via Riva Reno in direzione Porta. Il cantiere del tram occuperà integralmente la sezione di strada di fronte a Santa Maria della Visitazione, garantendo comunque la circolazione verso i viali attraverso un corsello ricavato nella parte destra di via Riva Reno (lato Cineteca), fatta eccezione per il trasporto pubblico che – dal 3 luglio – sarà deviato con modalità che saranno dettagliate nei prossimi giorni e comunicate sul sito Tper.

Lungo la via Emilia

Come annunciato in Santa Viola è previsto, sempre dalla metà di giugno, il ripristino del doppio senso di marcia nel tratto di via Emilia Ponente compreso tra via Decumana e via Battindarno, mentre da fine luglio i lavori si concentreranno nella porzione successiva, da Battindarno a Marzabotto. In un primo momento la cantierizzazione non interesserà l’intersezione con viale Pertini, occupando solo la parte nord della carreggiata, così da lasciare libera una corsia per senso di marcia.

È in calendario per la fine di luglio anche l’avvio dei lavori nel tratto della via Emilia compreso tra Caduti di Amola e il Pontelungo.

Croce Coperta

Sul tracciato della Linea Verde, sono infine cominciate le operazioni per estendere il senso unico anche nel tratto di via di Corticella compreso tra la rotonda della tangenziale e via della Croce Coperta (precedentemente a doppio senso). Quando il nuovo assetto della circolazione diventerà effettivo – a partire da fine giugno – sarà nuovamente possibile svoltare anche in direzione centro da Croce Coperta, mentre in uscita dalla tangenziale sarà obbligatorio girare a destra fino a raggiungere via Giuriolo.