Si è svolta nel pomeriggio di sabato 14 giugno la bellissima e partecipata escursione “Un cuore solo sotto al Cimone”, appuntamento outdoor della rassegna dedicata al cammino promossa dal CSI Comitato di Modena, che continua a registrare un crescente coinvolgimento di partecipanti di tutte le età.

Con ritrovo a Passo Serre, l’esperienza di trekking ha attraversato i territori di Sestola, Fanano e Montecreto, in un itinerario guidato dalle esperte Benedetta Forni ed Elisa Montorsi, e arricchito da momenti di lettura e musica a cura di Irene Giancaterino del Centro per le Famiglie del Frignano.

Un cammino concreto ma anche simbolico: un’occasione per oltrepassare i confini amministrativi e riscoprire il valore delle comunità come luoghi vivi, aperti al dialogo e alla collaborazione. Bambini, ragazzi, famiglie e camminatori di ogni età hanno condiviso un percorso immerso nella natura dell’Appennino modenese, culminato in una merenda condivisa, in un clima di amicizia e fratellanza.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è stata realizzata con il patrocinio dei Comuni di Fanano, Sestola e Montecreto, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Frignano, e grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto Sport Valley.

In un tempo in cui prevalgono divisioni e frammentazioni, questa escursione ha voluto lanciare un messaggio semplice ma potente:

camminare insieme è possibile, un passo alla volta, con lo sguardo aperto e il cuore in ascolto.