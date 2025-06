Sereno o poco nuvoloso al mattino. Dal primo pomeriggio rapido aumento della nuvolosità con rovesci e temporali, più diffusi e localmente di forte intensità sui settori centro-orientali con possibilità di grandinate. Fenomeni in graduale esaurimento dalla tarda serata a partire da ovest.

Temperature in diminuzione, soprattutto nei valori massimi e dalla sera. Minime tra 19 e 21 gradi, massime tra 28 e 33 gradi con i valori più elevati nell’area pedecollinare del bolognese e della Romagna per deboli venti di caduta. Venti inizialmente deboli variabili, moderati da sud-ovest lungo i rilievi. Nel corso del mattino tendenza a disporsi ovunque dai quadranti settentrionali con rinforzi e raffiche anche forti nel pomeriggio, in particolare lungo la costa ed il mare e nelle zone raggiunte dai fenomeni. Mare inizialmente poco mosso. Dal tardo pomeriggio aumento del moto ondoso a partire da nord, fino a mosso sottocosta e molto mosso al largo.

(Arpae)