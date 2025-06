Incendio in un appartamento questa mattina intorno alle 9:00 in via Provinciale 2 a Viano. Due persone sono state portate in ospedale per accertamenti causa l’inalazione di fumo, nel tentativo di liberare i gatti presenti all’interno.

Uno dei gatti è stato trovato morto all’interno dell’abitazione, mentre l’altro é probabilmente riuscito a scappare in seguito all’apertura di porte e finestre.

Sul posto i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, Reggio Emilia e Sassuolo, i Carabinieri e la Croce Rossa di Scandiano.