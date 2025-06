Bomba d’acqua sul comprensorio ceramico, in modo particolare tra Sassuolo-Fiorano-Formigine. Alberi caduti, sottopassi chiusi e circolazione in tilt a Sassuolo, dove l’acqua ha invaso le carreggiate trasformandole in fiumi. Particolarmente critica la situazione a Fiorano: riaperto comunque al transito il tratto di strada provinciale 16 tra Formigine e l’innesto con la provinciale 467 a Fiorano, chiuso nel pomeriggio.

Nel reggiano, tra l’altro, la pioggia ha provocato l’esondazione del canale di Reggio a Veggia di Casalgrande con il conseguente allagamento di cantine e garage, mentre a Villalunga, ha ceduto la controsoffittatura all’asilo nido “Gianni Rodari”.

Incessante lavoro per i Vigili del fuoco, mentre i tecnici della Provincia monitorano la situazione della rete viaria e pattuglie della polizia provinciale stanno supportando le polizie locali per la gestione del traffico nelle zone colpite.