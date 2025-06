Una perturbazione annunciata, tuttavia velocissima e altrettanto violenta, con ben 70 millimitri di pioggia che si è abbattuta sul comprensorio ceramico creando difficoltà e criticità importanti.

Nel Comune di Casalgrande, forze dell’ordine, operatori, tecnici e volontari sono sul campo, coordinati dal Sindaco Giuseppe Daviddi che, assieme agli Assessori, stanno monitorando direttamente le situazioni emerse in conseguenza di quanto accaduto nel pomeriggio.

In particolare, in Via Statale ha ceduto una parte della rete fognaria scaricandosi direttamente sulla strada creando allagamenti, mentre è stato riaperto il sottopasso di via Berlinguer, inizialmente allagato.

A Villalunga, all’Asilo Nido ‘G. Rodari’, ha ceduto la controsoffittatura a causa del quantitativo d’acqua esorbitante caduta in pochissimi minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e successivamente anche il Sindaco per sincerarsi dei danni e, soprattutto, che nessuna persona fosse stata coinvolta dal cedimento.

In via Ambrosoli si segnalano allagamenti nei pressi della Ceramica Refin. In via Rio Rocca si sono allagati i garage di due abitazioni, mentre a Veggia è esondato il Canale di Reggio arrivando a toccare il centro della Frazione.

Allo stato, la perturbazione si sta via via attenuando, abbandonando la zona del Comprensorio Ceramico, dirigendosi verso la Romagna.