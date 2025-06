Appuntamento da non perdere giovedì 19 giugno nella suggestiva atmosfera di Lido Po a Guastalla. Alle ore 20.30 si terrà un concerto di musica classica sul fiume: “CONTRAPPUNTO PER CUORI FUORI TEMPO, ballata notturna in dodici tappe per un cavaliere smarrito tra amore e follia”.

Interpreti: Anna Vezzani alla chitarra e Luigi Pagliarini, tenore e clarinetto. Soliste del Coro Adorno di Reggio Emilia: Raffaela Riga (soprano), Cinzia Montanaro (mezzosoprano) e Pamela Ragazzini (contralto). Direttore: Luigi Pagliarini.

L’evento, patrocinato dal Comune di Guastalla e dalla Regione Emilia Romagna, fa parte della rassegna estiva “Musica e non solo” ed è a ingresso gratuito.