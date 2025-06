Il giorno dopo la tempesta che ha imperversato su Sassuolo, allo Sporting Club scendono in campo a ritmo serrato tutti i 32 tennisti in corsa per il primo turno dell’Emilia-Romagna Tennis Cup 2025, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia Romagna.

I primi a cimentarsi sono stati il giovane spagnolo Alejandro Moro Canas e il giapponese Taro Daniel per un match che ha avuto storia soltanto nel primo set vinto da Moro Canas per 64 prima di rifilare un sonoro 60 alla testa di serie numero 5 che saluta quindi il torneo di Sassuolo.

Domani, al secondo turno, Moro Canas affronterà Francesco Maestrelli. Il 21enne toscano è stato autore di una partita combattuta e spettacolare vinta dopo quasi tre ore di battaglia contro il belga Michael Geerts. Sfruttando l’efficacia del suo servizio (17 aces), Maestrelli ha avuto la meglio di Geerts per 76(3) 67(5) 61. «E’ stata una partita molto dura con un avversario che è entrato in ritmo fin dall’inizio – commenta Il pisano – Mi sono adattato al suo ritmo, servendo molto bene. Sono molto contento per la tenuta fisica e psicologica. Il mio obiettivo è stare bene per potermi esprimere al massimo, ora sotto con Moro Canas: è un giocatore forte che fa dell’intensità e del ritmo il suo stile di gioco. Sarà una partita “a capocciate”».

Ad accendere l’entusiasmo sul campo centrale ci ha pensato poi il beniamino di casa Federico Bondioli vittorioso in tre set (64 46 61) sul francese Wayenburg. «Sono partito molto carico nel primo set – commenta il mancino romagnolo – poi nel secondo ho avvertito un po’ la pressione, ma nel terzo mi sono espresso su un ottimo livello grazie anche al pubblico che mi ha sostenuto e dato ulteriore energia per portare a casa la vittoria».

Sul fronte azzurro avanza Giulio Zeppieri che fa suo il derby con Stefano Napolitano (63 62), mentre salutano il torneo Stefano Travaglia (battuto con un doppio 63 dall’austriaco Lukas Neumayer, testa di serie numero 7) e Marco Cecchinato (superato in tre set dallo spagnolo Daniel Rincon per 75 36 63). Fuori a sorpresa la testa di serie numero 2 Vilius Gaubas sconfitto dal messicano Rodrigo Pacheco Mendez 60 75.