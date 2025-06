Chiusura anticipata per i cancelli esterni dei Giardini Ducali, così da garantire una maggior sicurezza nelle ore serali. Gli accessi di corso Vittorio Emanuele e di viale Caduti in Guerra saranno chiusi anticipatamente tutti i giorni alle ore 21.00, con riapertura alle ore 6.30 del mattino. Il nuovo orario sarà in vigore già da domani, mercoledì 18 giugno, e fino al 31 ottobre.

Il cancello principale dei Giardini Ducali, situato all’angolo tra corso Cavour e corso Canalgrande, seguirà, invece, per tutto il periodo estivo, l’orario prolungato, ovvero chiusura alle ore 01.00 dalla domenica al giovedì e alle ore 2.00 il venerdì e il sabato, con apertura sempre alle ore 6.30.

Previste alcune eccezioni per il solo cancello di viale Caduti in Guerra che, in occasione della Festa della Musica (sabato 21 giugno) e dell’Orto Sonoro Festival 2025 (11-27 luglio), avrà lo stesso orario dell’ingresso principale di corso Canalgrande. In queste date, infatti, l’accesso sarà consentito fino all’una di notte dalla domenica al giovedì, con apertura alle 6.30 del mattino, mentre il venerdì e il sabato la chiusura sarà posticipata alle ore 2.00, sempre con riapertura alle 6.30.

Queste modifiche, adottate in via straordinaria e condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state decise nell’ottica di migliorare la gestione della sicurezza all’interno dei Giardini Ducali, specie nelle ore notturne. Un obiettivo che si accompagna alla valorizzazione del parco come luogo vivo e frequentato: anche quest’estate, infatti, i Giardini ospitano numerose attività culturali e sociali rivolte a un pubblico ampio e variegato.

Fino al 28 agosto, infatti, la Palazzina dei Giardini accoglie la mostra Paradise Lost, a cura di AGO Modena Fabbriche Culturali, un’opera site-specific degli artisti californiani contemporanei Davide Allen Burns e Austin Young che ricrea un “paradiso perduto” lussureggiante e suggerisce una riflessione sul tema del rapporto tra uomo e natura. Inoltre, proseguono gli appuntamenti dello Juta all’Orto, il cartellone estivo del locale all’interno della Palazzina Vigarani, che anima il parco con concerti, dj-set, talk e proiezioni di film, contribuendo in modo significativo alla presenza attiva e partecipata della cittadinanza.