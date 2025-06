Nella giornata di oggi sono stati effettuati dai Vigili del fuoco oltre 50 interventi per prosciugamenti e rimozione di piante. Al momento (18:30) sono in corso 10 interventi ed un’altra decina in attesa. Al lavoro tutte le squadre del Comando di Modena, compresi i volontari, e due squadre in supporto da Reggio Emilia e Ferrara.