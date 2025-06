Dal 21 al 23 giugno il Circolo Bellarosa di via Nobili 11/A indosserà l’abito della festa e il divertimento sarà garantito tra spettacoli per grandi e piccini, risate, musica, balli e ottimo cibo.

“Bellarosa in Festa 2025” prenderà il via sabato 21 giugno con la “Tortellata sotto le Stelle” organizzata nel bellissimo giardino del Circolo. Il via sarà alle ore 20 con l’arrivo dei tortelli, verdi e di zucca, preparati dalle sapienti mani delle zdore. Il menù, al costo di 30 euro, prevede anche antipasto della tradizione reggiana, panna cotta, acqua, vino e caffè. Alle ore 21.30 sarà la volta dello spettacolo di cabaret a cura di “8mani”. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria contattando il numero 3466678735.

Domenica 22 giugno toccherà a “Fisarmoniche in Festa!” animare la festa a partire dalle ore 18 con i loro suoni travolgenti e con le prelibatezze dello street food. Si esibiranno live sul palco Alex Eli Duo, Ezio Benassi, Massimo Tagliata, Massimo Budriesi, Nicolas Olmi e Daniele Donadelli. Ospite speciale della serata sarà l’orchestra del Battagliero Band che, alle ore 21, salirà sul palco principale.

Lunedì 23 giugno la festa si chiuderà con la spaghettata ignorante. Ci saranno quattro sughi diversi e si potranno riprendere gli spaghetti ogni volta che si vorrà. Il prezzo è di 12 euro, bevande escluse.

Alle ore 21 ci sarà uno spettacolo per bambine e bambini con “Capitan Bretella” e i suoi show di magia e giocoleria.