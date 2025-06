È ormai giunto alla sua 14esima edizione ed è diventato, anno dopo anno, un punto fermo per i podisti della provincia di Modena e non solo. Il “Circuito del Frignano” è pronto ad aprire le danze sabato 21 giugno a Monchio con la classica ‘panoramica’, e si è presentato mercoledì 18 giugno presso la sede della Provincia.

Sei gare, classifiche sia maschili che femminili e alla fine un unico vincitore, ovvero colui che sommando i punteggi ottenuti nelle proprie cinque migliori gare su sei sia risultato davanti a tutti, con premi e una speciale classifica anche per i ‘senatori’, ovvero coloro che avranno completato tutte e sei le durissime prove e, come a ogni edizione, premi speciali e premiazioni dedicate per i vincitori e piazzati di ogni singola tappa.

Al fianco del “Circuito del Frignano”, aperto a tutti i tesserati di qualsiasi ente di promozione o della Fidal, c’è poi il Campionato Provinciale Uisp di Corsa in Montagna, che premierà nelle stesse prove soltanto i tesserati Uisp divisi per categorie di età.

Ma quali sono le tappe del “Circuito del Frignano” 2025? Si parte appunto sabato 21 giugno da Monchio, con la ‘Panoramica’, si arriva a Sestola domenica 6 luglio con la ‘4 Rioni Sestolese’, si prosegue domenica 20 luglio a Riolunato con la ‘Corri a Rio’, si sbarca a Vitriola di Montefiorino domenica 3 agosto col ‘Giro delle borgate’, domenica 10 agosto un grande classico con la ’41esima camminata di Lama Mocogno’ e poi chiusura in grande stile con un’altra corsa storica, il ‘Giro delle 4 Torri’ a Pavullo domenica 31 agosto.

«Per noi il “Circuito del Frignano” è un modo unico di fare podismo, che ci avvicina alla montagna e a prove tanto toste quanto divertenti – dichiarano Vera Tavoni, presidente Uisp Modena e Maurizio Pivetti, collaboratore della Sda Atletica e Podismo Uisp Modena che si occupa dell’organizzazione del circuito – e in questo 2025 siamo ancora più carichi ed entusiasti rispetto agli altri anni. Un grande grazie va ovviamente a tutti gli organizzatori delle singole tappe e a tutti i sostenitori, a partire dall’Ente Parchi e dalla Provincia, di questo circuito unico».